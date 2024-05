Palpite Vitória x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 5/5/24

O recém-promovido Vitória ainda corre atrás de seu primeiro triunfo na elite do futebol brasileiro, recebendo o Tricolor Paulista no final de semana.

Luis Zubeldía realizará seu primeiro jogo no comando do São Paulo como visitante no Brasileirão. Esses são os nossos palpites para a partida no Estádio Barradão neste domingo (5).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do São Paulo 2.30 na Betano Intervalo com mais gols Segundo tempo 2.07 na Betano Jogador acertar o alvo a qualquer momento Luciano 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Tricolor Paulista vem preservado para o Brasileirão

O sorteio da Copa do Brasil colocou o São Paulo de frente com o Águia de Marabá. O primeiro jogo no Mangueirão foi disputado nesta última quinta-feira (2).

Luis Zubeldía sequer levou algumas de suas principais peças para o embate, atuando com o time reserva em vitória por 3-1.

Sob o comando de seu novo técnico, o São Paulo venceu seus dois jogos fora de casa e chega em boa forma para esse duelo com o Vitória.

Palpite 1 - Vitória x São Paulo - Vitória do São Paulo: 2.30 na Betano.

Vitória e jogos com mais ações na etapa complementar

Diferentemente do São Paulo, o Vitória enfrentou uma equipe da primeira divisão do futebol brasileiro na Copa do Brasil, medindo forças com o Botafogo.

A equipe carioca levou a melhor no primeiro jogo com triunfo por 1-0, marcando o único gol do jogo na etapa complementar.

Nos últimos três jogos do Vitória, duas derrotas e um empate, oito dos nove gols anotados pelo Rubro-Negro Baiano e seus oponentes vieram no segundo tempo das partidas.

Palpite 2 - Vitória x São Paulo - Segundo tempo ser a etapa com mais gols do jogo: 2.07 na Betano.

Luciano entre os nomes que deve retornar a ação

O camisa 10 do Tricolor Paulista foi um dos atletas que não viajou para a partida no Estádio Mangueirão.

Luciano fez um de seus melhores jogos pelo Tricolor Paulista nesta temporada na sua última atuação como visitante pelo Brasileirão, inclusive marcando de pênalti em triunfo por 3-0 diante do Atlético-GO.

Em dois dos últimos três jogos do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 10 acertou o alvo adversário pelo menos uma vez.

Palpite 3 - Vitória x São Paulo - Luciano acertar o alvo a qualquer momento: 1.50 na Betano.