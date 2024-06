Palpite Venezuela x México - Copa América - 26/6/24

Na quarta-feira (26), às 22h, a seleção da Venezuela, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa América, enfrenta a seleção mexicana.

Veja a seguir as principais dicas de apostas que nossa equipe editorial estruturou para esse duelo que será realizado no SoFi Stadium, localizado em Los Angeles.

Aposta Palpite Odd Empate anula a aposta Venezuela 2.35 na Superbet Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.60 na Superbet Cartões Mais/Menos Mais de 3,5 1.38 na Superbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Ambos tiveram uma boa estreia

Ainda que o grande favorito da chave seja o México, a Venezuela vem demonstrando ser uma equipe capaz de surpreender.

Os venezuelanos venceram seu jogo de estreia sobre o Equador e entendem que um empate pode os deixar em boas condições de avançar de fase. O mesmo vale para o México, que venceu a Jamaica na primeira rodada.

Sendo assim, com ambos entendendo o empate como resultado positivo, acreditamos que a Venezuela como azarão, protegida por uma igualdade no placar, pode ser um palpite interessante para esse duelo.

Palpite 1 - Venezuela x México - Venezuela e empate anula aposta: 2.35 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção da Venezuela deve surpreender e sair vitoriosa em partida contra o México na Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

É esperado uma atitude comedida de ambos

Para qualquer um, a vitória assegura matematicamente o avanço para as quartas de final. Mas essas equipes não são de fato obrigadas a se expor, visto que como mencionado, o empate é um resultado positivo.

Dessa forma, com ambos podendo empatar e jogar a terceira rodada por um novo empate, tanto Venezuela como México devem ter uma abordagem cautelosa.

Ainda, é importante considerar que a média de gols geral da Copa América está baixo. Em oito partidas, foram marcados apenas 15 gols (média de 1,8) por jogo.

Palpite 2 - Venezuela x México - Menos de 2,5 gols: 1.60 na Superbet.

Pode ser um jogo muito duro

O medo da derrota deve ser o sentimento mais evidente na partida. Ambos os times farão de tudo para não serem vazados nesse encontro.

Na primeira partida da Venezuela na Copa América, a partida contou com cinco cartões, sendo quatro amarelos e um vermelho.

Sendo assim, analisando que a liderança da chave está em disputa, faltas mais duras e reclamações mais ásperas devem ocorrer neste duelo.

Palpite 3 - Venezuela x México - Mais de 3,5 cartões: 1.38 na Superbet.