Palpite Venezuela x Argentina - Eliminatórias da Copa do Mundo - 10/10/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, a Venezuela recebe os líderes da competição, a Argentina.

O compromisso entre essas seleções está marcado para quinta-feira (10 de outubro), às 18h, no estádio Monumental de Maturín, localizado em Maturín. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Argentina vence 1.50 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Não 1.57 na bet365 Jogador a marcar Messi a qualquer momento 2.10 na bet365

Argentina com favoritismo

Última campeã do mundo, vencedora das últimas duas edições da Copa América e atual líder das Eliminatórias da Conmebol: com isso não há dúvida de que a Argentina é a favorita para este duelo.

A equipe comandada por Lionel Scaloni realizou oito jogos nessa competição, dos quais venceu 6 e perdeu apenas dois compromissos, para Uruguai e Colômbia.

Embora a Venezuela venha realizando uma participação consistente, é válido observar que em 27 jogos entre esses times, a Argentina venceu 23 vezes, houve dois empates e dois triunfos da Vinotinto.

Palpite 1 - Venezuela x Argentina - Argentina vence: 1.50 na bet365.

Argentina tem a segunda melhor defesa das Eliminatórias

Muito se fala do poder ofensivo da Seleção Argentina, que conta com jogadores goleadores como Messi, Álvarez, Dybala e Lautaro. Mas também deve-se elogiar o sistema defensivo do time.

A Albiceleste, nessa competição, se destaca por ter uma das defesas mais eficientes dentre os dez times. Em oito jogos, apenas quatro gols foram sofridos, uma média de 0,5 por rodada.

Ainda, ao analisar o histórico do duelo, a Venezuela marcou apenas 18 gols nas 27 partidas diante da tricampeã mundial, estabelecendo uma média abaixo de um gol: 0,67.

Palpite 2 - Venezuela x Argentina - Não para ambos marcam: 1.57 na bet365.

Messi pode ser decisivo

Lionel Messi estará de volta à seleção após ficar fora das rodadas passadas devido a uma lesão. Sendo assim, ele certamente estará pronto para ajudar sua seleção.

Messi chegará para este jogo ostentando o fato de ser o maior goleador da história da Argentina. Ao todo, 109 gols foram marcados pelo camisa 10.

Considerando as Eliminatórias para a Copa do Mundo, ele disputou 65 partidas e conseguiu marcar 31 gols: média de 0,47 tentos por duelo.

Palpite 3 - Venezuela x Argentina - Messi marca a qualquer momento: 2.10 na bet365.