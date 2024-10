Palpite Vasco x Internacional - Campeonato Brasileiro - 26/10/23

Saiba os melhores palpites para Vasco x Internacional, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 29ª rodada do Brasileirão, o Vasco recebe o Internacional. O confronto acontece no dia 26 de outubro (quinta-feira), em São Januário, Rio de Janeiro.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Ambos marcam Sim/Não Sim 1.95 na Betano Total de gols Vasco menos de 1,5 1.52 na Betano Jogador a marcar Enner Valencia a qualquer momento 3.75 na Betano

Três dos últimos quatro jogos do Inter teve gol dos dois lados

Depois de golear o time santista por 7 a 1, na rodada anterior, o Colorado vem embalado para confrontar o Vasco. Por sua vez, o Cruzmaltino foi derrotado por 1 a 0, no clássico contra o Flamengo.

Dessa maneira, considerando que o Gigante da Colina precisa dos três pontos para deixar a zona de rebaixamento, é de se imaginar que a equipe da casa tome as iniciativas do jogo. Consequentemente, isso pode abrir espaços para o contra-ataque da equipe visitante.

Neste cenário, imaginar um jogo dinâmico com gols dos dois lados parece seguro. Afinal, em três dos últimos quatro jogos do Inter, ambos os times marcaram. Ainda, vale ressaltar que no jogo do primeiro turno entre essas equipes, o placar foi de 2 a 1 para o Colorado. Por isso, nosso primeiro palpite é apostar em que os dois times marcam gols nesta partida.

Palpite 1 - Vasco x Internacional - Sim para ambos marcam: 1.95 na Betano.

Vasco tem média de 1 gol por jogo no Brasileirão

Neste Brasileirão, o time vascaíno se encontra atualmente com o segundo pior ataque da competição. A saber, a equipe carioca marcou apenas 28 gols em exatas 28 partidas, o que deixa sua média em 1 gol por rodada.

Outro ponto importante para embasar o nosso palpite é que o Vasco marcou exatamente 1 gol em 14 jogos que disputou, tendo o mando de campo como vantagem durante essa temporada.

Ainda, outro ponto de atenção recai para a defesa do Internacional: a equipe gaúcha sofreu 30 gols em 28 partidas neste Brasileirão, o que deixa o time com uma média de 1,07 gols sofridos, ou seja, um por jogo.

Palpite 2 - Vasco x Internacional - Vasco marca menos de 1,5 gols: 1.52 na Betano.

Enner Valencia vem sendo determinante

A principal contratação do Colorado para esta temporada, chegou a marcar quatro gols na Libertadores. Contudo, na competição nacional, veio marcar o seu primeiro gol recentemente: no triunfo por 3 a 2 contra o Grêmio, em jogo válido pela vigésima sexta rodada.

No jogo seguinte, o Internacional enfrentou o Bahia, e sem Enner Valencia, que estava a serviço de sua seleção, a equipe encontrou muitas dificuldades. Como resultado não conseguiu balançar as redes e foi derrotada por 1 a 0.

Já na partida mais recente, diante do Santos, o Internacional foi avassalador e aplicou a maior goleada deste Brasileirão, 7 a 1, com direito a dois gols do equatoriano.

Palpite 3 - Vasco x Internacional - Enner Valencia marca a qualquer momento: 3.75 na Betano.