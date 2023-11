Palpite Vasco x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 28/11/23

Saiba os melhores palpites para Vasco x Corinthians, no Campeonato Brasileiro, no dia 28/11/23.

O time do Vasco, nesta 36ª rodada do Brasileirão, recebe a equipe do Corinthians. A partida ocorre no dia 28 de novembro (terça-feira), no Estádio São Januário, Rio de Janeiro.

Dessa maneira, confira neste artigo os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial.

Aposta Palpite Odd Resultado do jogo Empate 3.33 na KTO Placar exato 1-1 5.75 na KTO Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.60 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Corinthians e Vasco precisam dar uma resposta

O Timão, na rodada passada, sofreu uma goleada histórica jogando em casa. Na ocasião, o clube paulista foi derrotado pelo Bahia por 5 a 1.

Do outro lado, o Vasco também não teve um bom resultado na rodada anterior. No caso, ficou num empate sem gols em um importante jogo contra o Athletico-PR. Dessa forma, ainda segue sendo protagonista na corrida contra o rebaixamento.

Nesse sentido, com os dois times querendo reduzir as chances de queda para a Série B, o jogo pode se mostrar bastante equilibrado. Ainda, para reforçar esse palpite, o Vasco vem de dois empates seguidos.

Palpite 1 - Vasco x Corinthians - Empate: 3.33 na KTO.

Empate por 1-1 foi o resultado mais comum para o Corinthians

Nenhum time empatou mais vezes que o Corinthians neste campeonato brasileiro. O alvinegro paulista teve quatorze igualdades no placar registrado nesta competição.

Desses quatorze empates, nove deles foram pelo placar exato de 1-1. Sendo assim, esse é um dos resultados mais comuns em jogos que envolvem o Alvinegro Paulista.

Do lado do Vasco, a equipe cruzmaltina soma nove empates. E esse resultado final de 1 a 1 se repetiu em cinco oportunidades para o time carioca nesse campeonato brasileiro. Ou seja, mais da metade dos empates do Vasco foram por este resultado.

Palpite 2 - Vasco x Corinthians - Placar exato 1 a 1: 5.75 na KTO.

Vasco tem o terceiro pior ataque

O time comandado por Ramon Díaz é detentor do terceiro setor ofensivo mais ineficiente do Brasileirão 2023. Até aqui, o Vasco anotou exatamente 37 gols em 35 jogos, assim, estabelece uma média de 1,05 gols por jogo.

O Corinthians, ainda que tenha um ataque um pouco melhor, mesmo assim não tem sido o suficiente para fazer com que seus gols os afastem definitivamente do Z-4. O Timão marcou 40 em 35 partidas, média de 1,14.

Assim, além das médias somadas ficarem abaixo de 2,5, outro fator importante que vale ser considerado, é que apenas dois dos últimos seis confrontos diretos entre esses times tiveram três gols ou mais.

Palpite 3 - Vasco x Corinthians - Menos de 2,5 gols: 1.60 na KTO.