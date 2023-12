Palpite Vasco x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 6/12/23

Confira quais os melhores palpites para Vasco x Bragantino, na última rodada do Brasileirão 2023

O Cruzmaltino está no meio de uma briga com Santos e Bahia para fugir dessa última vaga na zona de rebaixamento.

Assim como o Alvinegro Praiano, o Vasco entra em campo com o benefício de depender só de si, recebendo o Bragantino em São Januário.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bragantino 4.35 na Betano Total de gols de uma equipe Bragantino marcar pelo menos um gol 1.55 na Betano Resultado do 1º tempo Empate 2.10 na Betano

Cruzmaltino não vence há quatro jogos

O Vasco acumula resultados ruins no momento mais decisivo de sua temporada, sem vencer desde sua sequência positiva no início de novembro.

Em seu último jogo em São Januário, o Cruzmaltino sofreu quatro gols do Corinthians na derrota para o Timão por 4-2.

O Bragantino também não vinha em seu melhor momento, mas correspondeu com um triunfo na rodada passada, derrotando o Coritiba por 1-0.

Palpite 1 - Vasco x Bragantino - Vitória do Bragantino: 4.35 na Betano.

Defesa vulnerável dos donos da casa

Além de sofrer esses quatro gols para o Corinthians, que não tem exatamente um dos melhores ataques da competição, os números recentes do Vasco não inspiram confiança.

Em apenas uma de suas quatro partidas mais recentes, o Gigante da Colina terminou o jogo sem sofrer gols.

Fazendo um retrato mais amplo do oponente do Vasco nesta 38ª rodada, o Bragantino marcou pelo menos uma vez em 12 dos seus últimos 15 jogos no Brasileirão.

Palpite 2 - Vasco x Bragantino - Bragantino marcar pelo menos um gol: 1.55 na Betano.

Vasco tem sofrido mais no segundo tempo

O Cruzmaltino vem sofrendo mais nos segundos tempos de seus jogos.

Nos três últimos jogos do Vasco, todos foram para o intervalo com o placar em igualdade, contra Grêmio, Corinthians e Athletico-PR.

Tanto o Tricolor Gaúcho como o Timão passaram a frente no placar apenas na etapa complementar destes confrontos.

Palpite 3 - Vasco x Bragantino - Empate no 1º tempo: 2.10 na Betano.