Palpite Uruguai x Bolívia - Eliminatórias da Copa do Mundo - 21/11/23

Neste duelo válido pela sexta rodada, a Seleção Uruguaia recebe a Bolívia. O confronto está marcado para ocorrer na terça-feira (21 de novembro), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Confira, portanto, as dicas selecionadas por nossos especialistas em apostas para este confronto crucial na corrida por uma vaga para o mundial de 2026.

Aposta Palpite Odd Resultado Uruguai vence e mais de 2,5 gols 1.47 na Betano Gol em ambos os tempos Uruguai marca nos dois tempos 1.57 na Betano Jogador a marcar Darwin Núñez a qualquer momento 1.62 na Betano

Uruguai embalado após vencer dois gigantes

A Seleção do Uruguai vem de dois resultados incríveis: primeiro quebrou um jejum de 22 anos ao vencer o Brasil por 2 a 0. Depois, deu fim a invencibilidade de quatorze jogos da Argentina ao vencer novamente por 2 a 0.

Ainda, antes desses triunfos que fizeram com que a equipe alcançasse a vice-liderança das eliminatórias, a Celeste Olímpica havia empatado com a Colômbia por 2 a 2. Ou seja, pelo menos no papel, o Uruguai se manteve invicto contra os três adversários mais fortes do continente.

Agora, atuando contra uma das equipes mais fracas, o Uruguai tem amplo favoritismo. Afinal, o jogo coloca frente a frente o melhor ataque contra a pior defesa. Os bicampeões mundiais anotaram 10 gols, enquanto a Bolívia sofreu 11, ambos com cinco jogos disputados.

Palpite 1 - Uruguai x Bolívia - Uruguai vence e mais de 2,5 gols no jogo: 1.47 na Betano.

Uruguai marcou em ambos os tempos em seus jogos recentes

No histórico deste confronto, o amplo favoritismo é dos uruguaios. Até aqui, foram registrados 45 jogos, dos quais o Uruguai venceu 30, houve 7 empates e 8 triunfos dos bolivianos. Nesse recorte, o time com mais vitória anotou 110 gols, enquanto a Bolívia marcou apenas 35.

Contudo, o que nos faz acreditar no Uruguai como uma equipe capaz de marcar nos dois tempos, muito se deve ao seu momento atual. A equipe marcou em ambos os tempos em seus últimos dois jogos.

Outro ponto importante para embasar isso, é que a Bolívia, quando jogou contra as outras duas seleções campeãs mundiais, sofreu gol em ambos os tempos, enfrentando o Brasil, em sua estreia, e contra a Argentina, na segunda rodada.

Palpite 2 - Uruguai x Bolívia - Uruguai marca nos dois tempos: 1.57 na Betano.

Darwin Núñez brigando pela artilharia

O atacante do Liverpool vem desempenhando bons jogos vestindo a camisa celeste. Núñez aparece na artilharia das Eliminatórias da Copa com três gols marcados, dividindo esse posto com Messi e com seu companheiro de equipe, o volante De la Cruz,

Além de estar realizando boas aparições representando sua seleção, o atacante também tem sido fundamental para o Liverpool, principalmente quando entra em campo pela Europa League, competição na qual vem sendo muito utilizado.

Nesse sentido, levando em consideração a boa fase vivida pelo camisa 11 do Uruguai e que a Bolívia tem uma defesa frágil, acreditamos que o atleta possa anotar ao menos um gol nesta partida.

Palpite 3 - Uruguai x Bolívia - Darwin Núñez para marcar a qualquer momento: 1.62 na Betano.