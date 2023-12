Palpite Urawa Red Diamonds x Manchester City - Mundial de Clubes - 19/12/23

Os Citizens iniciam sua caminhada rumo ao que seria um título inédito, enfrentando o Urawa Red Diamonds na semifinal do Mundial de Clubes.

O jogo será nesta terça-feira (19), às 15h, no King Abdullah, em Jeddah, na semifinal do Mundial de Clubes

O time de Pep Guardiola já fez história, conquistando sua primeira Champions League, e chega neste Mundial como favorito a campeão do Mundial de Clubes 2024.

Aposta Palpite Odd Vitória sem sofrer gols Manchester City 1.75 na KTO Manchester City ganhar ambos os tempos Sim 2.10 na KTO Resultado (Especial) Manchester City ganhar por três ou mais gols 2.10 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Amplo domínio europeu na competição



Lá se vão 10 edições do Mundial de Clubes desde a última vez que o campeão europeu não levou o título desta competição.

Desde 2005, em todas as edições do Mundial de Clubes, a equipe europeia sempre avançou da semifinal, chegando até a decisão.

Em duas das três últimas edições, Chelsea e Bayern de Munique passaram por esta fase semifinal com vitórias sem sofrer gols, por 1-0 e 2-0, respectivamente.

O Real Madrid na edição mais recente também não teve dificuldades, vencendo o Al-Ahly por 4-1.

Palpite 1: Urawa Red Diamonds x Manchester City - Vitória do Man. City sem sofrer gols: 1.75 na KTO.

Man. City demonstra bom repertório ofensivo

Pep Guardiola não tem contado com Erling Haaland nos últimos jogos, e a sua disponibilidade para a semifinal é incerta.

Contudo, mesmo sem seu camisa 9, os Citizens demonstram bons números ofensivos. Nas três partidas mais recentes, todas sem Haaland, o Man. City marcou oito gols.

Somando Champions League e Premier League, o Manchester City anotou 58 gols em 23 jogos, inclusive marcando em ambos os tempos de seus dois últimos jogos.

Apesar de ter avançado na semifinal, o Urawa Red Diamonds não vem em seu melhor momento, somando cinco derrotas e apenas três vitórias em seus oito últimos jogos.

Palpite 2 - Urawa Red Diamonds x Manchester City - Manchester City ganhar ambos os tempos: 2.10 na KTO.

Citizens já possuem alguns placares elásticos na temporada

A equipe de Pep Guardiola possui um número significativo de vitórias elásticas nesta atual temporada.

O Manchester City já possui cinco triunfos por pelo menos três gols de diferença, sendo quatro pelo Campeonato Inglês, e um pela Champions League.

Como já foi dito acima, o ataque não tem sido um problema para os Citizens, que marcaram três ou mais gols em seis ocasiões desde o início de novembro.

Palpite 3 - Urawa Red Diamonds x Manchester City - Man. City ganhar por três ou mais gols de diferença: 2.10 na KTO.