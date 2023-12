Palpite Urawa Red Diamonds x Al Ahly - Mundial de Clubes - 22/12/23

Neste confronto que vale a terceira posição do Mundial de Clubes, o Urawa Red Diamonds enfrenta o Al Ahly.

O jogo entre o campaão da Champions da Ásia e o campeão africano será realizado no dia 22 de dezembro (sexta-feira), no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, em Jeddah.

Confira, portanto, as análises e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante duelo do Mundial de Clubes.

Aposta Palpite Odd Resultado Al Ahly vence 2.32 na Betano Gols Al Ahly Mais/Menos Mais de 1,5 1.95 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.53 na Betano

Urawa Reds vem se mostrando inconsistente

Perder para o Manchester City não é sinônimo de inconsistência, pelo contrário, já era algo bastante previsto. A inconsistência na qual nos referimos se baseia no que a equipe mostrou nos jogos anteriores.

Antes de ser derrotado por 3 a 0 para o City, o time japonês somou cinco derrotas e apenas três vitórias em seus últimos oito jogos. O que demonstra uma certa fragilidade no sistema defensivo, visto que nesses cinco reveses, sofreu 11 gols.

Do outro lado, o Al Ahly apresentou uma excelente forma, no qual jogou de igual para igual e teve chances claras de superar o Fluminense. Ainda, por ser a segunda equipe com mais participações neste campeonato, a equipe apresenta mais experiência para triunfar.

Palpite 1 - Urawa Reds x Al Ahly - Al Ahly vence: 2.32 na Betano.

Al Ahly é o time que mais finaliza na competição

Em sua primeira partida, enfrentando o Al-Ittihad, a equipe egípcia conseguiu finalizar em 9 ocasiões. Já no jogo da última segunda-feira, contra o Fluminense, o time finalizou em 20 oportunidades.

Dessas 29 tentativas de gol, 11 foram no alvo, e apenas em três ocasiões a equipe conseguiu furar o bloqueio adversário. Para ser mais exato, apenas na partida frente ao Al-Ittihad, quando venceu por 3 a 1 a equipe balançou as redes.

Ainda, para embasar a possibilidade do time conseguir furar a defesa do Urawa Reds, vale mencionar que o Al Ahly tem o terceiro melhor ataque do campeonato egípcio (mesmo com três jogos a menos), tendo marcado 12 gols em seis jogos (média de dois por partida)

Palpite 2 - Urawa Reds x Al Ahly - Mais de 1,5 gols do Al Ahly: 1.95 na Betano.

Não há mais nenhuma pressão

O jogo que decidirá quem ficará com a terceira posição do Campeonato Mundial de Clubes, a essa altura, já é desprovida de pressão tanto para a equipe japonesa quanto para a equipe egípcia.

Ainda que seja importante, todas as atenções se voltam de fato ao jogo da final. Agora, sem o peso de jogar contra os favoritos, os europeus e os sul-americanos, os dois times devem se abrir mais.

Nessa tentativa de fechar o campeonato dignamente, na terceira posição, os dois times devem ter uma abordagem ousada. Principalmente o Urawa Reds, que diante do Manchester City foi poucas vezes ao ataque.

Palpite 3 - Urawa Reds x Al Ahly - Sim para ambos marcam: 1.53 na Betano.