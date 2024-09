Palpite Universitario x Botafogo - Copa Libertadores - 16/5/24

Na rodada cinco da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Universitario, do Peru, recebe o Botafogo.

O duelo acontece no dia 16 de maio (quinta-feira), no Monumental U Marathon, em Lima. Confira a seguir três interessantes palpites que nossos especialistas providenciaram para este jogo.

Aposta Palpite Odds Resultado Botafogo vence 2.42 na Betano Tempo com mais gols Segundo tempo 2.00 na Betano Jogador a marcar Junior Santos a qualquer momento 3.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça o código bônus F12 bet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Botafogo precisa vencer para não se complicar no grupo

O Fogão começou muito mal na Libertadores, perdendo seus dois primeiros duelos. Contudo, nas duas partidas mais recentes, a equipe venceu e soma agora seis pontos.

O grupo está totalmente embolado, com o líder e o último colocado da chave estando separados por apenas dois pontos. Dessa forma, uma derrota aqui pode custar caro ao Botafogo.

Nesse sentido, mesmo atuando fora de casa, o Glorioso, que tem um elenco altamente qualificado, deve impor seu ritmo ofensivo e conseguir trazer os três pontos para o Brasil.

Palpite 1 - Universitario x Botafogo - Botafogo vence: 2.42 na Betano.

Ambos devem ir para o ‘tudo ou nada’ no segundo tempo

Como mencionado, esse grupo se encontra totalmente aberto para todos os times. Dessa forma, um empate pode ser muito malvisto tanto para o Universitario quanto para o Botafogo.

Assim, caso uma igualdade resista na etapa inicial, ou até mesmo uma vitória para algum dos lados, o segundo tempo poderá ganhar traços mais ofensivos, com as equipes buscando assegurar uma vitória.

Nesse sentido, considerando que a classificação para a próxima fase está em jogo para esses times, acreditamos ser prudente imaginar um segundo tempo bastante movimentado em Lima.

Palpite 2 - Universitario x Botafogo - Segundo tempo metade com mais gols: 2.00 na Betano.

Junior Santos isolado na artilharia da Libertadores

Atual artilheiro da Libertadores da América com nove gols, Júnior Santos pode ser mais uma vez a principal esperança de vitória da equipe carioca.

É válido informar que o atleta em questão, com esses nove gols anotados na competição, é o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores.

Sendo assim, com seu time precisando de uma vitória e com o atleta vivenciando uma grande fase, Junior Santos deve se empenhar para marcar gols neste duelo.

Palpite 3 - Universitario x Botafogo - Junior Santos marca a qualquer momento: 3.50 na Betano.