Palpite Union Berlin x Real Madrid - Champions League - 12/12/23

Neste confronto da 6ª rodada da fase de grupos da Champions League, o Union Berlin recebe o poderoso Real Madrid.

O confronto acontece no dia 12 de dezembro (terça-feira), no Olímpico de Berlim, em Berlim.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante confronto do Grupo C.

Aposta Palpite Odd Resultado Real Madrid vence 1.83 na Betano Jogador a marcar Rodrygo a qualquer momento 2.62 na Betano Jogador a marcar Bellingham a qualquer momento 2.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Real Madrid com 100% de aproveitamento

Líder do Grupo C com 100% de aproveitamento, o Real Madrid, maior campeão europeu, é o amplo favorito para vencer o Union Berlin, mesmo que atue como visitante.

Afinal, esse jogo envolve dois extremos: o primeiro da chave contra o último. O time alemão, para se ter uma ideia, não venceu nenhum confronto nesta Liga dos Campeões, somando até aqui apenas dois empates.

No primeiro turno, o Union Berlim até deu trabalho ao Real Madrid, perdendo apenas de 1 a 0 com gol marcado no finalzinho do jogo. Mas, para este duelo, parece pouco provável que o time vai conseguir segurar o Real por tanto tempo.

Palpite 1 - Union Berlin x Real Madrid - Real Madrid vence: 1.83 na Betano.

Rodrygo em grande fase

O brasileiro Rodrygo vem vivenciando uma excelente fase com a camisa do Real Madrid nesta temporada. Sendo protagonista da equipe ao lado de Jude Bellingham, guiando a equipe a grandes vitórias.

Nesta edição da Liga dos Campeões, o “Rayo” aparece na terceira posição na lista dos artilheiros do campeonato, tendo conseguido marcar três gols importantes na competição.

Ainda, no Campeonato Espanhol, o brasileiro já conseguiu ir às redes em seis ocasiões, sendo assim uma peça fundamental da equipe madrilenha, que briga pelo título nacional e também por mais uma Champions.

Palpite 2 - Union Berlin x Real Madrid - Rodrygo marca a qualquer momento: 2.62 na Betano.

Bellingham é o artilheiro do Real na temporada

Jude Bellingham vem sendo um dos grandes destaques do time do Real Madrid. O jogador, contratado recentemente, segue sendo imparável, marcando um gol atrás do outro.

Até aqui, jogando a La Liga e a Champions League, o inglês participou de 18 jogos e conseguiu marcar 16 gols (média de 0,88 por partida). Além disso, o atleta ajudou sua equipe com 4 assistências.

Nesse sentido, imaginando um Real Madrid que vai querer terminar sua campanha com 100% de aproveitamento, acreditamos na possibilidade de sobrar espaços para que “Belligol” consiga deixar o dele neste confronto.

Palpite 3 - Union Berlin x Real Madrid - Bellingham marca a qualquer momento: 2.87 na Betano.