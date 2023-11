Palpite Ucrânia x Itália - Eliminatórias da Eurocopa - 20/11/23

Confira os melhores palpites para o jogo Ucrânia x Itália, nas Eliminatórias da Eurocopa, em 20/11/23

A Inglaterra já está garantida com a liderança da chave. Com isso, Ucrânia e Itália duelam pela segunda colocação e vaga direta para a Eurocopa do próximo ano.

A equipe italiana possui a vantagem no confronto direto, e por isso o empate é suficiente para lhe garantir a segunda colocação do Grupo C.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Itália 1.88 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.80 na Betano Chute no alvo Federico Chiesa pelo menos um 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Itália evoluiu ao longo das Eliminatórias

Não faz tanto tempo que Spalletti assumiu o comando da seleção italiana, substituindo Roberto Mancini. Contudo, neste período curto, o técnico atual campeão da Serie A já apresentou melhorias na equipe.

Spalletti chegou antes da quinta rodada das Eliminatórias, com a Itália atrás da Ucrânia no grupo, e ajudou a colocar sua seleção em uma posição mais favorável entrando nesta rodada final.

Em cinco jogos, Spalletti conquistou 10 dos 15 pontos que disputou, inclusive vencendo a própria Ucrânia no San Siro por 2-1.

Palpite 1 - Ucrânia x Itália - Vitória da Itália: 1.88 na Betano.

Itália vem de jogos com muitos gols

Nos dois últimos jogos da Itália nestas Eliminatórias foram marcados 10 gols. Além disso, Em quatro de suas últimas cinco partidas, ambas as equipes marcaram.

Na rodada passada, a Itália estrelou um jogo de sete gols, vencendo a Macedônia do Norte por 5-2.Na rodada anterior, a seleção perdeu para a Inglaterra por 3-1.

Da mesma forma, a Ucrânia também vem proporcionando jogos nos quais ambas as equipes marcam, com este sendo o caso em três de suas quatro partidas mais recentes.

Na última sexta-feira (17), a Ucrânia venceu Malta fora de casa pelo placar de 2-1. O mesmo resultado do primeiro confronto entre Ucrânia e Itália, que terminou com vitória italiana.

Palpite 2 - Ucrânia x Itália - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.80 na Betano.

Chiesa brilhou na última rodada

Um dos pontos de destaque na vitória italiana diante da Macedônia do Norte foi o atacante da Juventus.

Chiesa marcou dois no triunfo por 5-2, representando um perigo constante a meta adversária.

Das 20 finalizações italianas, seis foram de Chiesa, sendo que o camisa 14 acertou o alvo em quatro ocasiões.

Palpite 3 - Ucrânia x Itália - Federico Chiesa acertar o alvo pelo menos uma vez: 1.50 na Betano.