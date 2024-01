Palpite Tottenham x Manchester City - Copa da Inglaterra - 26/1/24

Em um confronto precoce entre gigantes, Spurs e Citizens decidem uma vaga nas oitavas de final da FA Cup.

Estes são os nossos palpites para o duelo Big Six em Londres.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Tottenham 4.65 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.53 na Betano Total de chutes Richarlison ter dois ou mais 1.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Saiba qual o código Stake para abrir sua conta

Tottenham Hotspur Stadium, a kriptonita do Man. City

As dificuldades do Man. City fora de casa contra o Tottenham estão aparentes há um bom tempo.

Mesmo com múltiplos técnicos neste período, os Spurs acumulam cinco triunfos em casa neste embate desde 2019.

Recentemente, mesmo atuando no Etihad Stadium, o Man. City não tem tido tanta vantagem. Foram realizados cinco confrontos nas últimas três temporadas, sendo que o Tottenham venceu três, houve um empate e uma vitória dos Citizens.

No primeiro confronto de Pep Guardiola contra o Tottenham de Ange Postecoglou quem ganhou foi o espectador. As equipes proporcionaram um magnífico 3-3 no Etihad Stadium.

Palpite 1 - Tottenham x Manchester City - Vitória do Tottenham: 4.65 na Betano.

Não marcar não tem sido possibilidade para o Tottenham

A segunda metade da temporada já chegou e por incrível que pareça, os Spurs ainda não passaram um jogo em branco.

O time de Ange Postecoglou foi a campo em 23 ocasiões, sendo que em todas balançou as redes pelo menos uma vez, incluindo os três gols no empate com os Citizens.

Mesmo com um jogo a menos, o Man. City dispensa comentários, possuindo o melhor ataque da Premier League. O time de Pep Guardiola marcou 48 gols em 20 rodadas no Campeonato Inglês.

Palpite 2 - Tottenham x Manchester City - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.53 na Betano.

Richarlison inicia 2024 em boa fase

O centroavante brasileiro foi crucial na última partida dos Spurs, marcando um dos gols no empate com o Man. United em 2-2.

Com apenas 57 minutos por jogo em 18 aparições da Premier League, sendo 13 como titular, Richarlison tem média de finalizações de 2.3 por partida.

Richarlison arrematou múltiplas vezes nas últimas quatro aparições do Tottenham, três pela PL e uma na terceira fase da Copa da Inglaterra.

Palpite 3 - Tottenham x Manchester City - Richarlison ter dois chutes ou mais: 1.70 na Betano.