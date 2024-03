Palpite Tottenham x Crystal Palace - Premier League - 2/3/24

Sábado (2) é dia de dérbi londrino na Premier League.

Oliver Glasner encara seu primeiro grande desafio com o Palace ao visitar o Tottenham Hotspur Stadium.

O Tottenham retorna a campo após longa ausência, já que seu jogo da última rodada foi adiado. Confira nossas cotações para esta partida da 27ª rodada da Premier League.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.70 na Betano Total de gols Três ou mais 1.55 na Betano Total de passes Micky Van de Ven ter 92 ou mais 1.85 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Tottenham mantém sequência impressionante

Tendo disputado 25 de seus 38 jogos na Premier League, o Tottenham mantém viva uma marca que impressiona em relação ao seu desempenho ofensivo.

O time de Postecoglou marcou pelo menos uma vez em cada uma das rodadas que disputou na Premier League. A única vez que passou em branco em todas as competições foi na derrota por 1-0 para o Man. City, jogo válido pela Copa da Inglaterra.

O time visitante pode não ter o mesmo desempenho no ataque, mas chega embalado após a estreia positiva de Oliver Glasner.

No primeiro jogo com seu novo comandante, o Crystal Palace marcou três vezes em triunfo diante do Burnley.

Palpite 1 - Tottenham x Crystal Palace - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.70 na Betano.

Primeiro turno teve partida com três gols

Quando estas equipes se enfrentaram pela primeira vez nesta temporada, o Tottenham foi ao Selhurst Park e saiu com três pontos vencendo por 2-1.

Este duelo foi o quinto nos últimos seis entre Spurs e Crystal Palace com no mínimo três gols marcados, marca essa que tem se tornado rotineira para o Tottenham.

O último jogo na Premier League do time de Postecoglou que terminou com menos do que três gols foi no dia 15 de dezembro, quando bateu o Forest por 2-0.

Desde então, o Tottenham possui oito jogos consecutivos no Campeonato Inglês, terminando com três gols ou mais.

Palpite 2: Tottenham x Crystal Palace - Três gols ou mais: 1.55 na Betano.

Micky van de Ven se destaca em primeira temporada na Inglaterra

O zagueiro holandês chegou ao Tottenham na última janela de verão e desde o início de sua trajetória vem chamando a atenção por sua combinação de técnica e velocidade, ambas acima da média para sua posição.

Na última partida do Tottenham, em derrota por 2-1 para o Wolverhampton, o time de Ange controlou bem a posse de bola.

Van de Ven esteve entre os nomes com mais passes tentados ao longo do jogo, terminando a partida com 103.

Recebendo o Crystal Palace, o Tottenham deve novamente controlar a posse, usando van de Ven com frequência nesta troca de passes.

Palpite 3 - Tottenham x Crystal Palace - Micky van de Ven ter pelo menos 92 passes: 1.85 na Betano.