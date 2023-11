Palpite Tottenham x Chelsea - Premier League - 6/11/23

Descubra os melhores palpites para apostar em Tottenham x Chelsea, na Premier League, em 6/11/23.

Em seu terceiro duelo Big Six desta temporada, o Chelsea visita o líder Tottenham em um dérbi londrino. Mesmo com só 10 rodadas, 14 pontos separam estes dois rivais com inícios de trabalho bem distintos.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para o jogo da Premier League. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Chelsea ou empate 1.75 na Betano Chutes no alvo Heung-Min Son dois ou mais 2.35 na Betano Total de chutes Enzo Fernández dois ou mais 2.27 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Blues não estão bem, mas crescem em jogos grandes

O Chelsea de Mauricio Pochettino ainda não engrenou totalmente, e isto não é uma surpresa, especial em meio a tantas mudanças drásticas em seu elenco.

Contudo, em seus principais jogos nesta temporada, os Blues apresentaram bons desempenhos, mesmo que não tenham conseguido a vitória.

Enfrentando Liverpool e Arsenal, ambos em casa nesta Premier League, o Chelsea foi superior nos dois jogos, embora tenha ficado apenas com empates.

No jogo contra os Gunners em particular, os Blues dominavam a partida e venciam por 2 a 0 até os minutos finais, quando um deslize os custou a vitória.

Palpite 1 - Tottenham x Chelsea - Chelsea ou empate: 1.75 na Betano.

Son retomando sua fase artilharia

Atleta que já marcou mais de 30 gols em uma edição de Premier League, Son não foi tão bem na temporada passada, mas reencontrou o seu melhor futebol com Ange Postecoglou.

Com oito gols no Campeonato Inglês, Son só está atrás de Erling Haaland na briga pela artilharia.

O atacante dos Spurs finaliza bem, e com consistência. Em três dos seus últimos cinco jogos na Premier League, Son acertou a meta adversária múltiplas vezes.

Palpite 2 Tottenham x Chelsea - Heung-Min Son acertar o alvo pelo menos duas vezes: 2.35 na Betano.

Jovem Enzo já surge como referência no Chelsea

Apesar de pouco tempo de Inglaterra, Enzo Fernández já se coloca como um dos líderes dos Blues. O meio-campista argentino demonstra uma compostura em campo de um atleta muito mais experiente.

Nas duas últimas vezes em que Enzo foi a campo, contra o Blackburn pela Copa da Liga, e anteriormente contra o Arsenal na Premier, Enzo finalizou múltiplas vezes.

Enfrentando adversários de peso, Pochettino tem aberto mão de Nico Jackson no comando de ataque, abrindo espaço para mais nomes contribuírem na finalização de jogadas. Esta é uma possibilidade para o duelo contra o líder do Campeonato Inglês no Tottenham Hotspur Stadium.

Palpite 3 - Tottenham x Chelsea - Enzo Fernández ter pelo menos duas finalizações: 2.27 na Betano.