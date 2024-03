Palpite Tombense x Cruzeiro - Campeonato Mineiro - 10/3/24

A Raposa trabalha para quebrar a hegemonia do Atlético-MG nos últimos anos nesta competição estadual.

Confira aqui nossos palpites para o jogo de ida deste duelo que determinará um dos finalistas do Campeonato Mineiro. A partida será realizada no Estádio Ipatingão neste domingo (10), às 19h30.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Cruzeiro 2.12 na KTO Total de gols de uma equipe Tombense não marcar 2.54 na KTO Total de gols de uma equipe em um tempo Cruzeiro marcar pelo menos um gol na primeira etapa 2.05 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Raposa vem com melhor campanha geral

Somando 19 pontos em oito jogos, o Cruzeiro obteve a melhor pontuação da primeira fase, ficando quatro na frente do Tombense, que teve de se classificar como melhor segundo colocado.

O único deslize da Raposa fora de casa na atual temporada veio na Copa do Brasil, eliminada pelo Souza ainda na primeira fase

Atuando como visitante no Campeonato Estadual, os comandados de Nicolás Larcamón venceram todos os seus quatro jogos longe do Mineirão.

Palpite 1 - Tombense x Cruzeiro - Vitória do Cruzeiro: 2.12 na KTO.

Defesa sólida do lado visitante

O Cruzeiro chega para esta semifinal sem sofrer gols em suas duas últimas partidas no Campeonato Estadual.

Enfrentando Pouso Alegre e Uberlândia nas duas rodadas finais da primeira fase, a Raposa saiu vitoriosa nos dois jogos por 2-0.

Em metade dos seus quatro jogos como visitante na competição, o Cruzeiro saiu de campo sem sofrer gols. Isso aconteceu inclusive no triunfo por 2-0 diante do Galo.

Palpite 2 - Tombense x Cruzeiro - Cruzeiro não sofrer gols: 2.54 na KTO.

Ataque Cabuloso e seus bons inícios

A equipe do Cruzeiro vem construindo suas vitórias já nas etapas iniciais de seus jogos nesta competição.

O último jogo do Campeonato Mineiro no qual o Cruzeiro passou pela primeira etapa sem marcar foi sua derrota para o América-MG, jogo este realizado no dia 15 de fevereiro.

Desde então, foram três rodadas do Estadual com a Raposa sempre indo para o intervalo na frente do placar.

Palpite 3 - Tombense x Cruzeiro - Cruzeiro marcar pelo menos uma vez na primeira etapa: 2.05 na KTO.