Palpite Sporting x Porto - Campeonato Português - 18/12/23

Estas duas equipes fazem temporadas idênticas, e o jogo desta segunda (18) definirá quem termina a 14ª rodada na liderança na competição.

Sporting e Porto possuem os mesmos 31 pontos após 13 jogos, com o Sporting na liderança por levar vantagem nos critérios de desempate.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Empate ou vitória do Porto 1.70 na Betano Jogador distribuir uma assistência a qualquer momento Wenderson Galeno 3.00 na Betano Total de chutes Victor Gyokeres ter pelo menos três 1.62 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Melhor defesa da competição em campo

O Porto tem um enorme desafio pela frente, mas deposita confiança em sua defesa, a melhor de todo o Campeonato Português, embora a mesma venha de uma atuação questionável na Champions.

O Porto buscará provar que os três gols que sofreu no triunfo por 5-3 contra o Shakhtar Donetsk representaram um ponto fora da curva.

Afinal de contas, em 13 partidas no Campeonato Português, o time de Sérgio Conceição sofreu apenas nove gols, sendo que foram somente três nas últimas seis rodadas.

De um lado, o Sporting, que perdeu dois de seus três últimos jogos no Campeonato Português, do outro o Porto venceu seus três mais recentes na competição.

Palpite 1 - Sporting x Porto - Empate ou vitória do Porto: 1.70 na Betano.

Galeno vem de atuação brilhante

O Porto foi a campo na última quarta (13), jogando para garantir sua vaga nas oitavas de final da Champions, e conseguiu seu objetivo, vencendo o Shakhtar Donetsk por 5-3.

Quem se destacou neste jogo foi o brasileiro Wenderson Galeno, que foi crucial com dois gols e duas assistências.

Entre Champions League e Campeonato Português, Galeno possui cinco assistências em 16 aparições, aparecendo como uma das principais peças ofensivas do Porto.

Galeno buscará capitalizar no bom momento vindo de uma de suas melhores atuações com a camisa do Porto.

Palpite 2 - Sporting x Porto - Wenderson Galeno para distribuir uma assistência a qualquer momento: 3.00 na Betano.

Gyokeres faz grande primeira temporada no Sporting

O atacante sueco chegou como um dos principais reforços para esta temporada, e tem dado retorno imediato.

Após 12 rodadas, Gyokeres possui uma média de finalizações por jogo no Campeonato Português de 3.1

O camisa 9 do Sporting já anotou 12 gols e distribuiu cinco assistências nesta temporada.

Palpite 3 - Sporting x Porto - Viktor Gyokeres ter três finalizações ou mais: 1.62 na Betano.