Palpite: Sporting Lisbon x Benfica - Liga Portugal - 21/5/2023

O Benfica visita o rival de Lisboa, Sporting, este domingo visando assegurar o título de campeão de Portugal.

Com duas rodadas para o final da Primeira Liga, os Encarnados lideram com mais quatro pontos que o Porto, que joga com o Famalicão. Se conseguirem um resultado igual, ou melhor, que os Dragões, as Águias seguram o título.

Os Leões estão na briga pelo terceiro lugar com o Braga. Esse lugar permite que o time vá disputar as eliminatórias de acesso à fase de grupos da Champions League de 2023/24.

Dicas de apostas Sporting x Benfica

Confira algumas das opções disponíveis nos melhores sites de apostas.

Empate

3,30 na bet365

3,45 na Betano

3,60 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam

1,61 na bet365

1,60 na Betano

1,62 na Sportingbet

Mais de 2,5 gols

1,72 na bet365

1,78 na Betano

1,71 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Dérbi é sempre diferente

O dérbi de Lisboa entre Sporting e Benfica é sempre um jogo imprevisível, e este domingo terá dois times com muito ainda em jogo.

Os Encarnados têm o melhor ataque com 77 gols marcados e a melhor defesa com 18 gols sofridos, somam quatro vitórias consecutivas e 14 nas últimas 16 rodadas da liga portuguesa.

Os Leões também têm quatro vitórias seguidas e não perdem há 12 rodadas, 10 delas com vitórias. Têm 67 gols marcados e 29 sofridos.

Aposta 1 - Sporting x Benfica – Empate: 3,30 na bet365, 3,45 na Betano e 3,60 na Sportingbet.

Ninguém quer perder

Se não há time no mundo que queira perder, neste dérbi de Lisboa essa vontade é dobrada por tudo que está em jogo.

Na equipe da casa, não só existe a necessidade de continuar na briga pelo terceiro lugar, como à enorme vontade de evitar que o eterno rival possa festejar o título de campeão no seu estádio.

Para os visitantes há a pressão de tentar assegurar o título quanto antes. Na memória estarão certamente as duas derrotas seguidas no campeonato que reduziram a vantagem de 10 para quatro pontos para o Porto.

Aposta 2 - Sporting x Benfica – Ambas as equipes marcam: 1,61 na bet365, 1,60 na Betano e 1,62 na Sportingbet.

Atacar vai ser importante

Os dois times precisam vencer e esperamos um jogo com muita emoção. O Benfica pratica um futebol de ataque, com um dos centroavantes mais fortes de Portugal, o jovem Gonçalo Ramos. Mas há mais talento no apoio ao atacante de 21 anos: David Neres, Rafa Silva e João Mário.

No Sporting também não faltam destaques no ataque. Marcus Edwards, Francisco Trincão e Paulinho são os mais regulares na frente dos Leões, que têm uma ausência importante, o experiente goleiro espanhol, Antonio Adán, castigado.

Aposta 3 - Sporting x Benfica – Mais de 2,5 gols: 1,72 na bet365, 1,78 na Betano e 1,71 na Sportingbet.