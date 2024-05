Palpite Sport x Atlético-MG - Copa do Brasil - 22/5/24

Outro gigante da Série A que abriu vantagem no duelo de ida da Copa do Brasil, o Galo vai a Pernambuco buscando carimbar sua vaga na próxima fase.

Interessantemente, o Sport encara cenário similar ao que teve contra o São Paulo na temporada passada, quando acabou eliminado nos pênaltis após reverter vantagem do Tricolor Paulista na volta.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Atlético-MG 2.00 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Paulinho 2.22 na Betano Total de gols de uma equipe Sport marcar no máximo um 1.38 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Tropeço na Liberta veio com o clube já classificado

O Galo competia e segue na briga pela melhor campanha da Libertadores, mas quando viajou ao Uruguai para enfrentar o Peñarol em seu último jogo, já tinha assegurado o primeiro lugar de sua chave.

A derrota por 2-0 para a equipe uruguaia foi a única do Galo de Gabriel Milito nos seus últimos 13 jogos.

Neste período positivo, que se estende desde a reta final do Mineirão, o Atlético-MG acumulou oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Palpite 1 - Sport x Atlético-MG - Vitória do Atlético-MG: 2.00 na Betano.

Artilheiro do último Brasileirão começa bem 2024

Um dos atacantes mais prolíficos da última temporada no Brasil, o camisa 10 do Galo balançou as redes nove vezes em 2024.

A última vitória do Galo veio diante do Rosario Central pelo placar mínimo com gol de Paulinho, que já marcou cinco vezes na Libertadores.

Na temporada passada a participação de Paulinho na Copa do Brasil foi limitada devido à eliminação precoce do Galo, mas o camisa 10 deixou o seu duas vezes em três aparições.

Palpite 2 - Sport x Atlético-MG - Paulinho marcar a qualquer momento: 2.22 na Betano.

Queda de desempenho na Ilha do Retiro

O Sport teve um belo início na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas não encara sua melhor sequência atualmente.

A equipe rubro-negra foi derrotada em seus dois jogos mais recentes na Série B, tomando 2-1 do Avaí na Ilha do Retiro e anteriormente 1-0 do Ituano no interior paulista.

Desde que perdeu por 2-0 para o Galo na partida de ida, o Sport balançou as redes múltiplas vezes em apenas um jogo.

Palpite 3 - Sport x Atlético-MG - Sport marcar no máximo um: 1.38 na Betano.

