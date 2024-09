Palpite São Paulo x Talleres - Copa Libertadores - 29/5/24

O Tricolor Paulista tem a oportunidade de garantir a liderança de sua chave na última rodada, mas para isso terá de superar o Talleres no MorumBis.

Confira os nossos palpites para esse embate válido pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do São Paulo 1.65 na Betano Total de gols São Paulo marcar dois ou mais 1.85 na Betano Chutes no alvo de um jogador Lucas Moura ter pelo menos um 1.38 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Luis Zubeldía e seu início brilhante no São Paulo

O histórico do treinador argentino no São Paulo inclui seis vitórias e apenas dois empates, somando sete dos nove pontos que disputou na Libertadores.

Apesar do desafio não ser nada simples, considerando o bom momento que também vive o Talleres, o São Paulo tem uma longa sequência de invencibilidade em casa nas competições continentais.

O São Paulo não perde no MorumBis em um duelo internacional desde 2021, quando o Racing o derrotou por 1-0 na fase de grupos da Libertadores.

Palpite 1 - São Paulo x Talleres - Vitória do São Paulo: 1.65 na Betano.

Prolífico mês de maio na frente do gol

Nas últimas semanas o São Paulo já se garantiu o seu prosseguimento tanto da Copa do Brasil quanto na Libertadores da América.

Participando de meia dúzia de partidas em maio, o Tricolor Paulista marcou múltiplas vezes em cinco delas, incluindo um triunfo por 2-0 no seu jogo mais recente.

O São Paulo chegou nesses números mesmo sem Jonathan Calleri por três jogos. A expectativa é de que o centroavante argentino retorne aos gramados nesta quarta-feira (29).

Palpite 2 - São Paulo x Talleres - São Paulo marcar dois ou mais: 1.85 na Betano.

Lucas Moura demonstrou seu valor na semana passada

O camisa 7 do Tricolor Paulista fez seu aguardado retorno na última partida do São Paulo e foi um dos melhores em campo na vitória por 2-0 contra o Águia de Marabá.

Sendo extremamente participativo no setor ofensivo, Lucas finalizou três vezes, acertando a meta adversária em duas.

Tirando o primeiro jogo contra o Talleres no qual saiu machucado ainda no início, Lucas tem um gol ou assistência nos seus últimos cinco jogos como titular.

Palpite 3 - São Paulo x Talleres - Lucas Moura acertar o alvo a qualquer momento: 1.38 na Betano.