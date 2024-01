Palpite São Paulo x Portuguesa - Campeonato Paulista - 27/1/24

O Tricolor Paulista entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Estadual contra a Portuguesa.

A Lusa, por sua vez, vem de uma derrota em casa para o Bragantino. Dê uma olhada nos nossos palpites para este duelo paulista.

Aposta Palpite Odd Resultado e evolução do jogo São Paulo marcar primeiro e ganhar 1.50 na Betano Total de gols de uma equipe Portuguesa não fazer um gol 1.72 na Betano Resultado São Paulo marcar em ambos os tempos 2.32 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

São Paulo tem longa invencibilidade em casa

Contando o fim da temporada passada, o Tricolor Paulista não perde há nove jogos em seus domínios.

A última derrota do São Paulo no Morumbi ocorreu em setembro de 2023, quando perdeu para o Fortaleza por 2 a 1.

Na estreia de 2024, o Tricolor Paulista venceu o Santo André em casa por 3 a 1.

Lucas Moura abriu o placar, o Santo André chegou ao empate, mas Luciano e Diego Costa deram a vitória a equipe mandante.

Palpite 1 - São Paulo x Portuguesa - São Paulo marcar primeiro e vencer o jogo: 1.50 na Betano.

Oponentes não marcam no Morumbi com frequência

Entre o fim de 2023 e o início de 2024, o Tricolor Paulista sofreu apenas um gol nos seus últimos seis jogos em casa.

Foram cinco partida em sequência sem ser vazado no fim da temporada passada.

Obviamente o clube passou por algumas mudanças nesta intertemporada, mas a base do time que foi muito bem como mandante em 2023 permanece.

Palpite 2 - São Paulo x Portuguesa - São Paulo não sofrer gols: 1.72 na Betano.

Confronto mais recente mostrou ampla vantagem

As duas equipes se enfrentaram em 2023 pela primeira vez em alguns anos, já que a Portuguesa passou um bom tempo longe da elite do futebol paulista.

O confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual ocorreu na casa do Tricolor Paulista, assim como o deste sábado (28).

A equipe do São Paulo levou a melhor naquela ocasião por 4-1, contando com gols de Luciano, Pedrinho e dois de Galoppo.

Palpite 3 - São Paulo x Portuguesa - São Paulo marcar em ambos os tempos: 2.32 na Betano.