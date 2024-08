Palpite São Paulo x Atlético-MG - Copa do Brasil - 28/8/24

Pelas quartas de final da Copa do Brasil, um embate que promete alta intensidade: o São Paulo encara o Atlético-MG.

O compromisso entre esses times está marcado para quarta-feira (28), às 21h30, no estádio MorumBis, localizado em São Paulo. Confira a seguir as dicas e análises de nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 2.00 na bet365 Total de chutes de jogador Calleri mais de 1,5 2.20 na bet365 Gols Mais/Menos São Paulo mais de 1,5 2.25 na bet365

O atual campeão mantém vivo o sonho do bicampeonato

O Tricolor Paulista, atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil, vem cada vez mais se tornando um dos grandes favoritos para vencer a competição.

Um desses trunfos do São Paulo se deve ao seu forte desempenho em casa: é o segundo melhor mandante do Brasileirão, venceu todos os jogos em casa na Libertadores e Copa do Brasil em 2024.

Sendo assim, com esses números consistentes como mandante, acreditamos que o time do Morumbi fará valer a vantagem do mando de campo diante do Galo.

Palpite 1 - São Paulo x Atlético-MG - São Paulo vence: 2.00 na bet365.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o São Paulo deve sair com a vitória no primeiro encontro com o Atlético-MG pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (28). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Calleri será o jogador mais avançado do São Paulo

O argentino Jonathan Calleri é uma das principais referências do São Paulo na linha de frente. Para esse jogo, ele novamente deve ser muito exigido.

O camisa nove do São Paulo, vale mencionar, vem realizando bons jogos. Inclusive, ele vem sendo decisivo em partidas de mata-mata, tal como diante do Nacional do Uruguai, pelas oitavas de final da Libertadores.

Imaginando um Atlético-MG que jogará fechado, uma das alternativas para o São Paulo pode ser cruzar a bola na área para Calleri cabecear, o que pode aumentar suas chances de finalização.

Palpite 2 - São Paulo x Atlético-MG - Calleri mais de 1,5 finalizações no gol: 2.20 na bet365.

São Paulo vem sendo prolífico no MorumBis

O São Paulo está há mais de dois meses invicto atuando em seu estádio. Isso comprova sua força atuando na condição de mandante.

O time, liderado por Zubeldía, marcou gols em todos os seus dez jogos mais recentes realizados no Cícero Pomeu de Toledo. Nesse recorte, 18 tentos foram assinalados (média de 1,8 por partida).

Com essa força e considerando o apoio da torcida que deve lotar o MorumBis, o Tricolor deve ter uma postura bastante ofensiva na tentativa de realizar um bom resultado no primeiro jogo das quartas de final.

Palpite 3 - São Paulo x Atlético-MG - São Paulo mais de 1,5 gols: 2.25 na bet365.