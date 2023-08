Palpite São Paulo x Atlético-MG – Campeonato Brasileiro – 6/8/23

Confira os melhores palpites para o jogo entre São Paulo e Atlético-MG pela 18ª rodada do Brasileirão 2023.

O Galo viaja até ao Morumbi para enfrentar o São Paulo. Nosso especialista em apostas de futebol destaca três dicas de apostas e palpites para o confronto:

Aposta Palpite Odd Vitória São Paulo vence 2.20 na bet365 Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.53 na bet365 Resultado no intervalo Empate 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

São Paulo é favorito

Apesar de chegarem de uma derrota e um empate, os comandados de Dorival Júnior não devem ter dificuldades para garantir os três pontos neste duelo com um Atlético-MG em crise.

O Alvinegro de Belo Horizonte atravessa um grave jejum de resultados e a pressão começa a aumentar sob o técnico Luiz Felipe Scolari, que, em nove encontros, não conseguiu guiar o time à vitória.

Para ajudar ao favoritismo do Tricolor Paulista está sua excelente campanha como mandante, tendo conquistado sete vitórias, um empate e uma derrota nos nove confrontos que realizou no Morumbi para o Brasileirão 2023.

Palpite 1 - São Paulo x Atlético-MG: São Paulo para vencer: 2.20 na bet365.

Jogo de poucos gols

No retrospecto, o número médio de gols nos confrontos entre São Paulo e Atlético Mineiro é de 1.6 e uma baixa produção ofensiva este domingo parece ser uma aposta de baixo risco.

A jogar frente à sua torcida, o Tricolor Paulista tem média de 2 gols por encontro nesta temporada da Série A, mas o time vem acusando o cansaço das últimas semanas, disputando a semifinal da Copa do Brasil e as oitavas da Sul-Americana.

Se, além disso, considerarmos que parte da crise do Atlético-MG é ofensiva, tendo marcado apenas um gol no total dos seus últimos cinco encontros, não se esperam muitos gols neste domingo.

Palpite 2 - São Paulo x Atlético-MG: Menos de 2.5 gols: 1.53 na bet365.

Empate até o intervalo é provável

Em um jogo em que ambos querem garantir os três pontos, se espera um jogo fechado e calculado até que alguém inaugure o placar, obrigando o adversário a buscar o resultado.

Juntando a isso o fato do São Paulo marcar 43% dos seus gols entre os minutos 76-90, e do Galo criar poucas chances para balançar as redes, as chances do empate valer ao intervalo são altas, com os times estudando o adversário para sair para cima no segundo tempo.

Palpite 3 - São Paulo x Atlético-MG - Resultado ao Intervalo - Empate: 1.95 na bet365.