Palpite: Santos x Newell's Old Boys - Copa Sul-Americana - 6/6/23

O duelo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, coloca frente a frente duas equipes em situações diferentes.

De um lado o Santos, que se perder será eliminado, e do outro, o Newell's, que segue com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo E.

Com isso, há interessantes palpites para este duelo, que podem ser feitos nas principais casas de apostas.

Confira dicas de apostas para Santos x Newell's Old Boys

Veja os melhores palpites de nossos especialistas para a partida entre Santos e Newell's, em duelo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em 6/6/2023, na Vila Belmiro:

Newell's para vencer a partida

3.80 na bet365

3.90 na Betano

3.70 na Sportingbet

Menos de 1,5 gols

2.10 na bet365

2.15 na Betano

2.10 na Sportingbet

Placar exato: 1 a 0 para o Newell's

7.00 na bet365

7.00 na bet365 7.15 na Betano

7.25 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Newell’s está com 100% de aproveitamento na Sul-Americana

Chegando para a quinta rodada tendo vencido todos os seus jogos até aqui (4 vitórias em 4 jogos), o Newell's Old Boys vai a campo em busca de assegurar a sua classificação de forma antecipada para as oitavas de final.

No primeiro turno da fase de grupos, quando essas duas equipes se encontraram na Argentina, houve um certo equilíbrio na partida, mas ainda assim, o Newell's conseguiu vencer por 1-0, gol anotado por Ivan Gomez, aos 84 minutos de jogo.

Com isso, levando em consideração a campanha apresentada até aqui pelo Newell's na Sul-Americana, e também as necessidades do Santos nesta competição, acreditamos que não haverá empate. No entanto, o momento atual é favorável aos argentinos, uma vez que o Santos vem de uma sequência de 6 jogos sem vencer.

Aposta 1 - Santos x Newell's - Newell's para vencer: 3.80 na bet365, 3.15 na Betano e 3.70 na Sportingbet.

Newell's Old Boys tem a terceira melhor defesa da competição

Com apenas dois gols sofridos neste torneio continental, o Newell's é uma das equipes melhores colocadas no Ranking de defesas menos vazadas, estando atrás apenas do São Paulo e do Estudiantes, empatados na primeira colocação sem ter sofrido nenhum gol, e do Bragantino, que levou apenas um gol.

O Santos, por sua vez, também apresenta uma boa consistência defensiva, pois sofreu apenas um gol a mais que seus adversários na competição, sendo três ao total. Porém, mesmo assim, as equipes vivem momentos muito diferentes, e um dos principais fatores é a ineficiência no ataque do Peixe.

De todos os terceiros colocados, dos grupos A ao H, o Santos, que está na terceira colocação da chave E, tem o pior ataque entre todos os outros terceiros de suas respectivas chaves, com apenas dois gols feitos em 4 jogos, uma média de 0,5 por partida. Sendo assim, é terceiro no ranking geral dos piores ataques.

Aposta 2 - Santos x Newell's - Menos de 1,5 gols: 2.10 na bet365, 2.15 na Betano e 2.10 na Sportingbet.

Placar de 1 a 0 é o que mais se repete no Grupo E

Nesta chave E, já houve oito jogos, e desses, a vitória pelo placar de 1 a 0 tem sido recorrente. Dos oito jogos, três deles terminaram com esse resultado: Audax Italiano 0-1 Newell's, Blooming 0-1 Santos, e Newell's 1-0 Santos.

O placar se repetiu em duas das quatro vitórias da equipe argentina. E se levarmos em conta o que foi dito anteriormente sobre a defesa de ambas as equipes no decorrer do torneio, e também a situação dos dois times, este é um resultado a se considerar.

Ao longo do ano, o placar final de 1-0 se repetiu em sete jogos do Peixe, número este provindo de todos os campeonatos que disputou. Do lado do Newell's Old Boys, o placar apareceu em 12 jogos de 25, uma média de 0,48.

Aposta 3 - Santos x Newell's - Newell's para vencer por 1 a 0: 7.00 na bet365, 7.15 na Betano e 7.25 na Sportingbet.