Palpite: Santos x Bahia - Campeonato Brasileiro - 10/5/23

De um lado o Santos, que não vem apresentando um bom futebol neste ano, e do outro, o Bahia, atual campeão baiano e recém promovido da Série B.

O duelo válido pela 5ª rodada do Brasileirão, coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol brasileiro.

Neste sentido, há interessantes palpites no Campeonato Brasileiro que podem ser feitas nas principais casas de apostas.

Confira dicas de apostas para Santos x Bahia

Veja os palpites para a partida entre Santos e Bahia, no Brasileirão, em 10/5/2023 na Vila Belmiro:

Santos ou empate

1.28 na bet365

1.29 na Betano

1.28 na Sportingbet

Mais de 1,5 gols

1.36 na bet365

1.40 na Betano

1.37 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam

​1.95 na bet365

1.88 na Betano

1.90 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Santos empatou sete vezes em 2023

Fazendo um recorte ao histórico deste confronto, o Santos já venceu o Bahia 26 vezes, perdeu 19 e houve 11 empates. Sendo ao todo um total de 56 jogos.

Este ano, o Santos já ficou no empate em 7 de seus 23 jogos na temporada. A equipe empatou uma vez na Sul-Americana, uma vez no Brasileirão, e cinco vezes no Campeonato Paulista. O Bahia, por sua vez, tem apenas quatro empates no ano, três pela Copa do Nordeste e um no Campeonato Baiano.

Mas o que nos faz acreditar que o Santos pode pontuar nesta partida, se dá ao fator casa: o Peixe tem sido forte jogando na Vila Belmiro e ainda não perdeu como mandante nesta competição nacional.

Aposta 1 - Santos x Bahia - Empate: 1.28 na bet365, 1.29 na Betano e 1.28 na Sportingbet.

Mais de 1,5 gol em 9 dos últimos dez jogos do Bahia

Em 2023, os jogos do Bahia têm sido bastante movimentados. Até agora foram 28 partidas, dessas, a equipe marcou 43 gols e sofreu outros 33, estabelecendo uma média de 2,7 gols em seus jogos neste ano.

O Santos, por sua vez, não fica tão atrás assim. Ao todo, a equipe do litoral de São Paulo tem a média de 2,1. Números esses provindos de 23 jogos, dos quais marcou 26 e sofreu 23.

Com essa média de gols nas partidas de ambos os times em 2023, um palpite para mais de 1,5 gols pode acabar se tornando uma hipótese bastante segura.

Aposta 2 - Santos x Bahia - Mais de 1,5 gols: 1.36 na bet365, 1.40 na Betano e 1.37 na Sportingbet.

Ambos times marcaram em 4 dos últimos 6 jogos do Bahia

Nos últimos seis jogos que envolveram a equipe do Bahia, os dois times marcaram: Bahia 3 x 1 Coritiba, Vasco 0 x 1 Bahia, Bahia 4 x 0 Volta Redonda, Bahia 1 x 2 Botafogo, RB Bragantino 2 x 1 Bahia, Bahia 2 x 1 Volta Redonda.

No Campeonato Brasileiro deste ano, a única vez que não houve gol dos dois times numa partida do Bahia, foi com o Vasco, na terceira rodada. Com isso, 75% dos jogos envolvendo o tricolor baiano terminaram com gols dos dois lados.

Um pouco diferente disso, os jogos do Santos no Brasileirão tiveram gols de ambos os times em 50% dos jogos: Grêmio 1 x 0 Santos, Santos 0 x 0 Atlético-MG, Santos 3 x 2 América-MG e Cruzeiro 2 x 1 Santos. Ou seja, os dois últimos jogos do Peixão na competição nacional tiveram gols de ambas as equipes.

Aposta 3 - Santos x Bahia - Ambas as equipes marcam: 1.95 na bet365, 1.88 na Betano e 1.90 na Sportingbet.