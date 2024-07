Palpite Romênia x Holanda - Eurocopa - 02/07/24

O favoritismo pode estar do lado holandês nesse duelo, mas a seleção que vem como líder de sua chave é a Romênia.

Países que se enfrentaram na Euro pela última vez em 2008, confira os nossos palpites para esta partida entre Romênia e Holanda, jogo disputado na Allianz Arena.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Holanda 1.43 na F12.Bet Jogador marcar a qualquer momento Cody Gakpo 2.49 na F12.Bet Número de cartões Quatro ou menos 1.64 na F12.Bet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da F12 Bet.

Holanda passou bem em grupo que poderia gerar complicações

A última impressão da Holanda não foi das melhores, mas, por outro lado, vale ressaltar que mesmo em uma partida na qual foi inequivocamente superada, a Seleção Holandesa deu trabalho para a Áustria em derrota por 3-2.

O resultado negativo custou a liderança da chave, mas não, a vaga, que foi alcançada pelos quatro pontos conquistados contra Polônia e França nas duas primeiras rodadas.

Pela frente nas oitavas de final a Seleção Holandesa encara uma Romênia que venceu apenas um de sete jogos em 2024. Histórico questionável, mesmo que tenha sido uma vitória e tanto quando bateu a Ucrânia por 3-0 na rodada de abertura do torneio.

Palpite 1 - Romênia x Holanda - Vitória da Holanda: 1.43 na F12.Bet

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção da Holanda deve vencer a Romênia em jogo pela Eurocopa 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Atacante do Liverpool faz excelente Euro

Afirmar que Cody Gakpo tem sido a principal arma ofensiva de Ronald Koeman na Euro é algo mais do que natural pelo futebol que o camisa 11 vem praticando.

A Holanda passou no branco contra a França, mas nos dois jogos nos quais balançou as redes, Gakpo foi responsável por um de seus gols, dividindo a vice-artilharia da Euro com uma porção de jogadores.

Gakpo inclusive foi eleito o melhor em campo pela UEFA com o prêmio Man of the Match na estreia da Holanda, a vitória diante da Polônia por 2-1.

Palpite 2 - Romênia x Holanda - Cody Gakpo marcar a qualquer momento: 2.49 na F12.Bet

Seleção Holandesa é das mais disciplinadas

Mesmo jogando em um grupo com disputas acirradas que seguiram até a última rodada da primeira fase, a Holanda apresentou um número baixíssimo de cartões.

A Seleção de Ronald Koeman recebeu apenas dois cartões amarelos e nenhum dos seus três jogos teve um total de cartões superior a três.

As partidas da Romênia na primeira fase também compartilham dessa marca de nenhuma ter acabado com mais do que três cartões no total.

Palpite 3 - Romênia x Holanda - No máximo quatro cartões: 1.64 na F12.Bet