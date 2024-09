Palpite River Plate x Colo-Colo - Copa Libertadores - 24/9/24

Pelo jogo de volta das quartas de final, o River Plate e o Colo-Colo decidem quem avança de fase.

O duelo entre esses times está marcado para terça-feira (24 de setembro), às 21h30, no Estádio Monumental de Núñez, localizado em Buenos Aires. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado River Plate vence 1.53 na Betano Método de qualificação River Plate no tempo regulamentar 1.50 na Betano Jogador a marcar Borja a qualquer momento 1.83 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

River é um excelente mandante

Jogando em casa, o River Plate realizou quatro jogos nesta edição da Libertadores e conseguiu vencer em todas as ocasiões.

Com esse retrospecto de 100% de aproveitamento atuando no Monumental de Núñez, o time argentino chega para este confronto como favorito.

Ainda, é importante mencionar que a equipe vem empolgada após vencer o clássico contra o Boca Juniors por 1 a 0, pelo Campeonato Argentino.

Palpite 1 - River Plate x Colo-Colo - River Plate vence: 1.53 na Betano.

Veja odds para o jogo

Confira mais odds para o resultado do jogo:

Argentinos devem fazer valer o favoritismo

No primeiro jogo o Colo-Colo conseguiu segurar o empate em casa, mesmo tendo tomado o primeiro gol da partida.

Com essa igualdade no placar, ambos os times têm totais condições de avançar de fase, mas inegavelmente o favoritismo é do time da casa.

Como mencionado, o River venceu todos os jogos em casa e tem média de 2 gols por partida atuando nessa condição. Sendo assim, devem se classificar durante os 90 minutos.

Palpite 2 - River Plate x Colo-Colo - River Plate classifica no tempo regulamentar: 1.50 na Betano.

Borja na briga pela artilharia

O colombiano de 31 anos é um dos principais expoentes dos bons resultados do River Plate nesta edição do torneio continental.

Afinal, ele conseguiu marcar seis gols nesta Libertadores, se posicionando como o segundo atleta mais efetivo da competição até aqui.

Ainda, com sete gols marcados na Primeira Divisão Argentina, ele é também o segundo atleta com mais gols, evidenciando seu poder ofensivo.

Palpite 3 - River Plate x Colo-Colo - Borja marca a qualquer momento: 1.83 na Betano.