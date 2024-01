Palpite Real Madrid x Atlético de Madrid - Supercopa da Espanha - 10/1/24

Pela semifinal da Supercopa da Espanha, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam. O confronto acontece no dia 10 de janeiro (quarta-feira), no Al -Awwal Stadium, em Riad, Arábia Saudita.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nosso time de editores para este clássico madrilenho, que coloca frente a frente sérios candidatos ao título da competição.

Aposta Palpite Odd Resultado Real Madrid vence 2.12 na KTO Jogador a marcar Rodrygo a qualquer momento 3.10 na KTO Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.90 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Real Madrid vem de cinco vitórias seguidas

Um dos grandes clássicos não apenas de Madrid, mas sim de todo continente europeu, tem o Real Madrid como maior vitorioso, sendo 116 triunfos registrados, o dobro de vitórias do Atlético, que soma 58.

Com esse histórico vantajoso e o fato do time aparecer em uma sequência de cinco vitórias consecutivas e dezenove jogos invictos, o Real aparece como favorito para o confronto.

No entanto, é importante mencionar que a última derrota do time comandado por Ancelotti foi justamente contra o Atlético de Madrid, por 3 a 1, em setembro de 2023.

Palpite 1 - Real Madrid x Atlético de Madrid - Real Madrid vence: 2.12 na KTO.

Rodrygo tem sido fundamental para o Real

Na atual temporada, Rodrygo vem sendo um dos principais atletas da equipe ao lado de Jude Bellingham e Viny Jr., esse último recém-retornado de lesão.

O brasileiro, decisivo em jogos de copa, também tem performado bem na LaLiga, tendo anotado sete gols em 19 partidas, sendo assim o vice-artilheiro da equipe no campeonato, atrás apenas do inglês Bellingham.

Ainda, é importante considerar que na última partida oficial do Real, pela segunda fase da Copa do Rei, o brasileiro foi fundamental, deixando o gol dele já nos acréscimos da partida.

Palpite 2 - Real Madrid x Atlético de Madrid - Rodrygo marca a qualquer momento: 3.10 na KTO.

Dois ataques poderosos

Os dois times, nesta temporada de 2023/24, vêm apresentando uma excelente performance em campo, principalmente em seus setores ofensivos, marcando muitos gols.

Na LaLiga, o Real marcou 40 gols em 19 confrontos (média de 2,10 por jogo), sendo dono do segundo melhor ataque. Já a equipe comandada por Diego Simeone anotou 39 no mesmo número de partidas (média de 2,05).

Ainda, vale mencionar que em três dos últimos quatro confrontos diretos, todos esses jogos entre Real e Atleti tiveram exatamente três gols ou mais.

Palpite 3 - Real Madrid x Atlético de Madrid - Mais de 2,5 gols: 1.90 na KTO.