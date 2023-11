Palpite Real Madrid x Napoli - Champions League - 29/11/23

Confira os palpites para apostar em Real Madrid x Napoli, na Champions League, em 29/11/2023.

Em meio a uma longa sequência de invencibilidade, o Real Madrid precisa apenas de um empate com o Napoli para se garantir no topo do grupo, já com uma rodada de antecedência.

A equipe italiana, por sua vez, está bem posicionada para assegurar uma vaga na próxima fase, e já pode carimbar seu passaporte caso vença o Real Madrid fora de casa.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Real Madrid 1.85 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Rodrygo 2.87 na Betano Total de gols de uma equipe Real Madrid para marcar pelo menos dois 1.72 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Real Madrid não perde há mais de dois meses

Com o tropeço do Girona na última rodada de La Liga, o Real Madrid assumiu a liderança da competição, tendo vencido o Cádiz por 3-0 fora de casa.

A equipe de Carlo Ancelotti conquistou cinco vitórias em seus últimos seis jogos em todas as competições, inclusive derrotando o Barcelona de virada neste período.

Sua última derrota foi para o Atlético de Madrid no fim de setembro, já somando 11 jogos sem perder desde então.

Na Champions League o Real é um de apenas três times com 100% de aproveitamento após quatro rodadas.

Palpite 1 - Real Madrid x Napoli - Vitória do Real Madrid: 1.85 na Betano.

Rodrygo assumindo papel de protagonista

O Real sofreu uma forte baixa na última data Fifa com a lesão de Vini Jr, que só volta no próximo ano.

Com a ausência de Vini. Jr. a responsabilidade de Rodrygo aumenta no ataque de Carlo Ancelotti, e o mesmo correspondeu na última rodada.

Rodrygo liderou a vitória diante do Cádiz, marcando duas vezes. Contando gols e assistências, o camisa 11 já contribuiu para 12 gols em 18 jogos pelo Real Madrid nesta temporada

Palpite 2 - Real Madrid x Napoli - Rodrygo marcar a qualquer momento: 2.87 na Betano.

Ataque prolífico lidera La Liga

Muito se dicutiu a saída de Karim Benzema, e como o Real iria repor os seus gols. Chegando na metade da temporada, o líder espanhol parece não ter problemas neste departamento.

Contando La Liga e Champions League, o Real Madrid soma 40 gols em 18 jogos, e apenas nos últimos três marcou 11 vezes.

No primeiro confronto entre Napoli e Real, a equipe espanhola marcou três vezes em triunfo como visitante.

Palpite 3 - Real Madrid x Napoli - Real Madrid marcar pelo menos dois gols: 1.72 na Betano.