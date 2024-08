Palpite Real Madrid x Chelsea - Amistoso - 6/8/24

Em partida amistosa de pré-temporada, duas potências europeias se encontram: Real Madrid x Chelsea.

O duelo está marcado para o dia 6 de agosto (terça-feira), no Bank of America Stadium, em Caroline do Norte. A seguir, confira as análises e dicas de apostas feitas por nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado Real Madrid vence 2.15 na Superbet Ambos marcarm Sim/Não Sim 1.40 na Superbet Jogador a marcar Vinicius Júnior marca a qualquer momento 2.25 na Superbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Real Madrid embalado por uma temporada vitoriosa

Campeão da Supercopa da Espanha, da La Liga e da UEFA Champions League na temporada passada, o Real Madrid se encontra altamente confiante para 2024/25.

O time merengue se reforçou muito, trazendo jogadores consagrados como Kylian Mbappé para ajudar a equipe a alcançar seus objetivos.

Sendo assim, com a diferença dos dois elencos e considerando um campo neutro como palco da partida, os espanhóis são os favoritos para o triunfo.

Palpite 1 - Real Madrid x Chelsea - Real Madrid vence: 2.15 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a equipe do Real Madrid vence o amistoso contra o Chelsea nesta quarta-feira (6). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

O amistoso pode ser um jogo “leve”

Sendo esse um clássico mundial, colocando frente a frente uma superpotência espanhola e uma superpotência inglesa, esperamos um jogo muito dinâmico.

Por se tratar de uma pré-temporada, as equipes devem se propor a jogar futebol e testar novas peças e sistemas de jogo.

Nesse sentido, com as duas equipes jogando sem pressão, e com jogadores talentosos em campo, é esperado que ambos marquem.

Palpite 2 - Real Madrid x Chelsea - Sim para ambos marcam: 1.40 na Superbet.

Vinicius Júnior almeja começar bem a temporada

Na disputa pelo prêmio Bola de Ouro, concedido ao melhor jogador do mundo, Viny quer manter seu bom nível de jogo nessa nova temporada.

Em 2023/24, o atleta brasileiro realizou 39 jogos vestindo a camisa do Real Madrid, conseguindo anotar 24 gols e colaborando com 11 assistências.

O Chelsea, vale ressaltar, foi vazado em seis dos seus sete jogos mais recentes. Isso demonstra uma fragilidade defensiva na qual Vinicius poderá explorar.

Palpite 3 - Real Madrid x Chelsea - Vinicius marca a qualquer momento: 2.25 na Superbet

.