Palpite Real Betis x Barcelona - Campeonato Espanhol - 21/1/24

Em um período de inconstância, o Barcelona visa diminuir sua distância para os líderes, voltando a atuar por La Liga após mais de duas semanas.

A equipe de Xavi visita o Real Betis em jogo válido pela 21ª rodada. Confira os principais palpites para este grande duelo de La Liga neste domingo (21).

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.80 na Betano Total de gols de uma equipe Barcelona para marcar no máximo um 2.00 na Betano Total de gols do jogo Partida com no máximo três gols 1.45 na Betano

Ninguém empatou mais que Betis em La Liga

A equipe de Manuel Pellegrini realizou 20 jogos no Campeonato Espanhol. Metade dessas partidas terminaram sem um vencedor, incluindo quatro de suas últimas seis em La Liga.

O Barcelona também não é estranho a este resultado, em especial quando atua como visitante, tendo ficado no empate em cinco de suas nove rodadas fora de casa no campeonato nacional.

Em duas das últimas três rodadas de La Liga, nas quais foi a campo como visitante, o Barça voltou para casa com um empate.

Palpite 1 - Real Betis x Barcelona - Empate: 3.80 na Betano.

Benito Villamarín tem sido palco de poucos gols

O Real Betis pode não aproveitar ao máximo seu bom desempenho defensivo como mandante, mas o mesmo tem sido bem confiável na atual temporada.

Em 10 rodadas na sua casa, o time de Manuel Pellegrini sofreu apenas quatro gols, uma das melhores marcas da competição, igual a do Real Madrid, que tem a melhor defesa de La Liga.

Real Madrid e Girona, os dois primeiros colocados de La Liga, só conseguiram marcar uma vez no Benito Villamarín, ambos ficando com empates em 1-1.

Palpite 2 - Real Betis x Barcelona - Barcelona marcar no máximo um gol: 2.00 na Betano.

Expectativa de placar baixo

Parte do motivo pelo qual o Betis não potencializa sua forte defesa em casa, é justamente seu fraco desempenho ofensivo.

Nestas 10 rodadas como mandante, o Betis marcou apenas 13 gols e com 22 na competição, tem o pior ataque entre os oito primeiros colocados.

O Real Betis não marcou múltiplos gols nas últimas quatro atuações por La Liga no Benito Villamarín.

Palpite 3 - Real Betis x Barcelona - Partida com no máximo três gols: 1.45 na Betano.