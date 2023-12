Palpite PSV x Arsenal - Champions League - 12/12/23

Neste confronto da 6ª rodada da fase de grupos da Champions League, o PSV recebe o poderoso Arsenal.

O confronto acontece no dia 12 de dezembro (terça-feira), no PSV Stadion, em Eindhoven.

Dessa forma, confira as análises e os palpites selecionados por nossos editores para este importante confronto do Grupo B.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.60 na Betano Jogador a marcar Gabriel Jesus a qualquer momento 3.40 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.50 na Betano

Arsenal quer encerrar com chave de ouro

Líder de sua chave com 12 pontos e já classificado para as oitavas de final da Champions, o Arsenal, fora de casa, enfrenta o PSV. O time é o segundo colocado do grupo, com 8 pontos.

No primeiro turno, em jogo válido pela primeira rodada, o Arsenal conseguiu aplicar uma goleada de 4 a 0. Porém, o momento em que esses times se encontram para este duelo é totalmente diferente.

Os ingleses têm um elenco mais forte, é verdade, mas como já tem a primeira posição garantida e joga fora de casa, o time já não tem tantas pretensões. Assim, o PSV, que vem fazendo uma boa campanha, pode igualar essa força e segurar um empate.

Palpite 1 - PSV x Arsenal - Empate: 3.60 na Betano.

Gabriel Jesus está brilhando na Liga dos Campeões

Com 15 gols marcados neste campeonato, o Arsenal é detentor do melhor ataque da competição, tendo sua média estabelecida em exatamente 3 bolas na rede por partida.

Desses quinze gols que foram anotados pelos Gunners nessa primeira fase, quatro deles saíram dos pés do brasileiro. Até aqui, Gabriel Jesus soma uma média de 0,8 gols na competição, sendo assim o vice-artilheiro do torneio.

Nesse sentido, com a boa fase vivida pelo atleta, acreditamos ser prudente acreditar que o jogador possa marcar mais uma vez contra o PSV, assim como fez na primeira rodada diante deste mesmo adversário.

Palpite 2 - PSV x Arsenal - Gabriel Jesus marca a qualquer momento: 3.40 na Betano.

PSV tem um sistema ofensivo muito forte

Líder do campeonato holandês, o PSV faz uma campanha de 100% de aproveitamento. São 45 pontos em 15 jogos. Além disso, o time detém o melhor ataque da liga, com 52 gols (média de 3,4 por partida).

Na Liga dos Campeões, entretanto, eles marcaram 7 gols em cinco jogos, deixando sua média um pouco acima de 1 por partida. Defensivamente, o PSV sofreu 9 gols, ou seja: o retrospecto da equipe indica que o time faz e leva pelo menos um tento por rodada.

O Arsenal, por sua vez, sofreu gol em seus últimos três jogos. Dessa maneira, enfrentando um time forte como o PSV, a partida sugere que os dois times são capazes de balançar as redes.

Palpite 3 - PSV x Arsenal - Sim para ambos marcam: 1.50 na Betano.