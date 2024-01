Palpite Portuguesa x Bragantino - Campeonato Paulista - 24/1/24

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, Portuguesa e Bragantino terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 24 de janeiro (quarta-feira), no Estádio do Canindé, em São Paulo.

Portanto, confira a seguir os prognósticos e os palpites que nosso time de editores selecionou para este importante compromisso do Paulistão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.30 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.95 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.12 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar o promocode Betmotion

Bragantino busca recuperação

Vindo de um resultado negativo em seu jogo de estreia na temporada, o Red Bull Bragantino busca uma reação imediata nesta segunda rodada, atuando contra a Portuguesa.

Porém, do outro lado, a Lusa vem de um importante triunfo contra a Inter de Limeira, e assim almeja mais um triunfo para se isolar na liderança do Grupo A.

Com duas equipes que vem demonstrando força, e que precisam dos três pontos para alcançar seus objetivos nessa segunda rodada, é esperado um jogo de muito equilíbrio, o que pode culminar, consequentemente, em um empate.

Palpite 1 - Portuguesa x Bragantino - Empate: 3.30 na Betano.

Ambos buscam os três pontos

Considerando que o Red Bull Bragantino busca o triunfo para se recuperar no Grupo C, o qual é atualmente o lanterna, é possível que a equipe tenha uma abordagem ofensiva ainda mais acentuada.

Do outro lado, por motivos diferentes, a Portuguesa também buscará realizar um jogo no qual o permita ir às redes. Ainda que saiba que não são os favoritos, a equipe tem o conhecimento de que uma vitória é totalmente tangível.

Ainda, vale mencionar que, historicamente, nos últimos dez confrontos diretos entre esses dois times, sete deles terminaram com as duas equipes conseguindo ir às redes.

Palpite 2 - Portuguesa x Bragantino - Sim para ambos marcam: 1.95 na Betano.

RB Bragantino foi o time que mais finalizou na primeira rodada

No jogo mais recente da Lusa foram anotados cinco gols. Na ocasião, a Portuguesa jogando fora de casa conseguiu fazer 3 a 2 sobre a inter de Limeira na primeira rodada.

Do outro lado, embora a derrota do bragantino tenha sido de apenas 1 a 0 contra o Água Santa, é importante ter em mente que houve uma disparidade muito grande entre as duas equipes.

Na primeira rodada o RB Bragantino foi o time que mais finalizou, sendo 25 vezes. Ainda, em sua primeira partida a equipe comandou a posse de bola e foi o time mais perigoso. Um posicionamento assim diante da Portuguesa pode levar a equipe a encontras às redes.

Palpite 3 - Portuguesa x Bragantino - Mais de 2,5 gols: 2.12 na Betano.