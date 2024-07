Palpite Portugal x Eslovênia - Eurocopa - 01/07/24

O Deutsche Bank Park em Frankfurt recebe a partida entre Portugal e Eslovênia pelas oitavas de final da Eurocopa nesta segunda-feira (01), às 16h.

Tendo parado nessa fase da competição na última edição do torneio, a Seleção Portuguesa visa ir além e quem sabe repetir o feito de 2016, quando chegou ao título inédito.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória de Portugal 1.40 na Superbet Total de gols de uma equipe Portugal marcar dois ou mais 1.60 na Superbet Jogador distribuir uma assistência a qualquer momento Bruno Fernandes 4.20 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Derrota na 3ª rodada não apaga boa impressão

Portugal esteve muito abaixo das expectativas no seu último jogo, mas alguns pontos devem ser considerados na avaliação da derrota para a Geórgia.

A seleção comandada por Roberto Martínez foi a campo já garantida no primeiro lugar de sua chave e teve o time reserva em campo, com exceção do goleiro Diogo Costa e do atacante Cristiano Ronaldo.

Embora a vitória contra Tchéquia também tenha deixado alguns sinais de alerta, contra o oponente de maior qualidade do grupo a Seleção Portuguesa se impôs bem e bateu a Turquia por 3-0.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção de Portugal deve vencer a Eslovênia em jogo pela Eurocopa 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

CRZ ainda não engrenou, mas ataque foi bem

Embora o seu principal goleador ainda esteja na busca pelo primeiro gol na Eurocopa, o desempenho ofensivo da equipe principal de Portugal tem sido positivo.

A Seleção Portuguesa marcou cinco gols na fase de grupos e possui ótimo retrospecto no ano quando se trata de marcar múltiplas vezes.

Desde o início de junho, neste período já de últimos ajustes para a Euro e os três jogos da fase de grupos, Portugal marcou 13 gols em seis jogos, possuindo, uma média um pouco superior a dois por jogo.

Palpite 2 - Portugal x Eslovênia - Portugal marcar dois ou mais: 1.60 na Superbet

Meia do Man. United já marcou e busca primeira assistência

Os papéis se inverteram no terceiro gol português contra a Turquia, com Cristiano Ronaldo dando a assistência para o tento de Bruno Fernandes.

O meio-campista do Manchester United foi um dos grandes nomes da excelente campanha portuguesa nas Eliminatórias para a Euro, líder em assistências com oito passes para gol.

Bruno Fernandes também cumpriu bom papel como garçom no clube, dando 10 assistências entre Premier League e Liga dos Campeões na última temporada.

Palpite 3 - Portugal x Eslovênia - Bruno Fernandes distribuir uma assistência a qualquer momento: 4.20 na Superbet.