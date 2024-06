Palpite Portugal x Croácia - Amistoso internacional - 8/6/24

Semifinalista nas duas últimas Copas do Mundo, a Seleção Croata vai a Portugal realizar um dos amistosos que mais chamam a atenção nesta semana.

Zlatko Dalic e Roberto Martínez fazem os últimos ajustes antes do início da Eurocopa, que acontecerá no fim da próxima semana.

Portugal não perde em casa com Martínez

Roberto Martínez assumiu Portugal após o fim da última Copa, substituindo Fernando Santos que deixou o seu nome marcado na história do país ao vencer a Euro em 2016.

Sob o comando de Martínez, a Seleção Portuguesa possui 100% de aproveitamento nos sete jogos que realizou em casa.

Analisando confrontos diretos contra a Croácia, essas duas seleções se enfrentaram pela última vez em 2020, com dois confrontos da Liga das Nações ambos com vitória de Portugal.

Defesa Portuguesa caiu um pouco de desempenho

Embora esta queda não tenha se traduzido em uma série negativa, Portugal vem encontrando problemas defensivos nos últimos jogos.

A Seleção Portuguesa sofreu múltiplos gols em cada um dos seus três últimos jogos, mas superou essas dificuldades vencendo duas dessas partidas.

Portugal não termina uma partida sem sofrer gols desde o clean sheet em novembro de 2023, quando venceu a Islândia por 2-0.

Sequência que se iniciou em 2022 a prova

A última seleção a manter Portugal sem marcar em casa foi a Espanha antes mesmo da última Copa do Mundo, na ocasião os donos da casa perderam por 1-0 em setembro de 2022.

Portugal tem uma série de oito jogos como mandante, ganhando e marcando dois ou mais gols.

Do outro lado, a Seleção Croata encarou problemas defensivos no seu último jogo como visitante, sofrendo dois gols do Egito sem Mohamed Salah em triunfo por 4-2.

