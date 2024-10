Palpite Polônia x Portugal - Liga das Nações - 12/10/24

Líder do Grupo 1, a Seleção Portuguesa viaja a Varsóvia para enfrentar a Polônia de Robert Lewandowski.

Confira aqui os nossos palpites para esse embate entre a Seleção Portuguesa e Polonesa pela terceira rodada da fase de grupos.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória de Portugal 1.65 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Cristiano Ronaldo 1.83 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.80 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Bom início português visando o segundo título

Portugal foi a campeã deste torneio na sua edição inaugural e tem em vista retornar ao topo da primeira divisão da Liga das Nações.

A seleção comandada por Roberto Martínez abriu os trabalhos no torneio com um par de vitórias em casa, ambas pelo mesmo placar de 2-1.

Retornando até o desempenho na Euro, quando foi eliminada nos pênaltis contra a França, Portugal possui quatro jogos de invencibilidade no tempo regulamentar.

Palpite 1 - Polônia x Portugal - Vitória de Portugal: 1.65 na Betano.

CR7 começou bem na Liga das Nações

Apesar dos 39 anos, Cristiano Ronaldo segue defendendo a Seleção Portuguesa como um de seus líderes sem nenhum sinal de diminuir sua carga entre clube e seleção.

CR7 foi titular nos dois jogos da data Fifa em setembro e balançou as redes em ambas as ocasiões.

O camisa 7 português marcou os gols decisivos nos triunfos em casa diante da Croácia e mais recentemente contra a Escócia.

Palpite 2 - Polônia x Portugal - Cristiano Ronaldo marcar a qualquer momento: 1.83 na Betano.

Seleção Polonesa não costuma passar em branco

Contando em especial com o trabalho ofensivo de Robert Lewandowski, a Seleção Polonesa geralmente deixa sua marca em jogos, mesmo que nem sempre conquiste um resultado positivo.

A Polônia marcou pelo menos um gol em seis de suas últimas sete partidas desde o início de junho.

Mesmo em confrontos contra seleções de peso como contra a França e Holanda durante a Euro, a Polônia marcou em ambas as ocasiões. A única partida na qual ficou em branco foi fora de casa contra a Croácia pela Liga das Nações, derrotada por 1-0.

Palpite 3 - Polônia x Portugal - Sim para ambas as equipes marcar: 1.80 na Betano.