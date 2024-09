Palpite Paraguai x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo - 10/9/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima edição da Copa do Mundo, o Paraguai recebe a equipe do Brasil.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (10 de setembro), às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, localizado em Assunção. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Brasil vence 1.60 na Superbet Gols Mais/Menos Paraguai menos de 0,5 1.80 na Superbet Especial de jogadores Rodrygo marca ou da assistência 1.85 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Brasil com um elenco superior

Ainda que o futebol demonstrado não seja convincente, é inegável que o time brasileiro tem um elenco altamente qualificado.

Mesmo que atue em Assunção, o Brasil se mostra favorito. No encontro mais recente entre essas equipes, pela Copa América, os comandados de Dorival Júnior golearam por 4 a 1.

Embora a competição seja outra e os objetivos sejam diferentes, ainda assim é esperado um triunfo brasileiro nesta terça-feira.

Palpite 1 - Paraguai x Brasil - Brasil vence: 1.60 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Má fase dos atacantes paraguaios

O time paraguaio, nas sete primeiras rodadas das Eliminatórias, se apresenta como a equipe com o setor ofensivo mais modesto da competição.

Embora permaneçam na sétima posição com seis pontos, a equipe alcançou esse feito tendo marcado somente um gol, o que lhe dá a média de 0,14 por rodada.

Com esse desempenho pífio nas linhas ofensivas, acreditamos que mesmo jogando em casa, o Paraguai não conseguirá furar o bloqueio brasileiro.

Palpite 2 - Paraguai x Brasil - Paraguai menos de 0,5 gols: 1.80 na Superbet.

Rodrygo pode ser o homem do jogo

O atacante, de forma bastante contestada, ficou de fora da lista de indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo da temporada passada. Contudo, ele ainda se mostra motivado.

Rodrygo é atualmente o jogador brasileiro com mais gols nas Eliminatórias, sendo três gols marcados, o que lhe dá o posto de segundo maior artilheiro da competição.

No jogo passado, quando a Canarinho enfrentou o Equador, ele foi o homem do jogo, marcando o gol da vitória e sendo eleito o melhor em campo.

Palpite 3 - Paraguai x Brasil - Rodrygo marca ou dá assistência: 1.85 na Superbet.