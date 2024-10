Palpite Palmeiras x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 25/10/23

Neste confronto da 29ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebe o São Paulo. O confronto acontece no dia 25 de outubro (quarta-feira), no Allianz Parque, em São Paulo.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.45 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.75 na Betano Equipe com mais cartões São Paulo 1.70 na Betano

Choque-Rei sem favoritos

Palmeiras e São Paulo vêm vivenciando clássicos decisivos ao longo de algumas temporadas, com encontros em finais de Paulistão, decisão de vagas na Libertadores e até mata-mata em Copa do Brasil.

Contudo, fazendo um recorte para o momento atual das equipes, ambos vêm de vitória na rodada anterior. O Palmeiras venceu o Coritiba por 2 a 0. Já a vitória do São Paulo sobre o Grêmio foi por 3 a 0.

Ou seja, o Verdão vai ter o mando de campo como vantagem, mas em dois dos últimos três encontros, essas equipes terminaram empatadas em jogos no Allianz. Ou seja, o empate pode ser um palpite seguro para este duelo entre Palmeiras e São Paulo.

Palpite 1 - Palmeiras x São Paulo - Empate: 3.45 na Betano.

Ambos se mostraram fortes defensivamente

Nos últimos cinco jogos diretos entre Palmeiras e São Paulo, quatro deles terminaram com menos de três gols. A única exceção foi o jogo mais recente, no qual o Tricolor venceu o Alviverde por 2 a 1.

Ainda, três dos últimos quatro jogos do Verdão também tiveram menos de três: 2 a 0 contra Coritiba, 0 a 2 enfrentando o Atlético-MG e o empate por 1 a 1 contra o Boca Juniors, pela Libertadores. Do lado do Soberano, dois dos três jogos mais recentes tiveram essa média: 2 a 0 para o Goiás e 0 a 0 contra o Vasco.

Outro ponto importante é que as defesas são consistentes. O Palmeiras sofreu apenas 24 gols em 28 jogos (média de 0,85). Enquanto isso, o São Paulo teve as redes vazadas 29 vezes no mesmo número de partidas, com uma média de 1,03.

Palpite 2 - Palmeiras x São Paulo - Menos de 2,5 gols: 1.75 na Betano.

São Paulo leva mais cartões que o Palmeiras

Nas estatísticas do Brasileirão, quando o assunto é advertências, o São Paulo aparece na frente do Palmeiras. Afinal, o time do Morumbi ocupa a décima posição neste ranking, enquanto seus adversários aparecem na décima sexta.

Trazendo os números, o time comandado por Dorival Júnior foi punido com cartões em 82 vezes, sendo 79 amarelos e 3 vermelhos. A equipe do português Abel Ferreira, por sua vez, recebeu 73, divididos em 71 amarelos e 2 vermelhos.

Ainda, vale mencionar que na última vez que essas equipes tiveram seus caminhos cruzados, o Tricolor recebeu cinco amarelos (quatro para jogadores e um para o treinador). Nessa mesma partida, o Palmeiras foi advertido com apenas 1.

Palpite 3 - Palmeiras x São Paulo - São Paulo recebe mais cartões: 1.70 na Betano.