Palpite Palmeiras x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 3/12/23

Confira quais os palpites para apostar na partida entre Palmeiras x Fluminense, no Brasileirão Série A.

O Verdão abriu três pontos de vantagem na tabela do Brasileirão, e entra nestas duas rodadas finais como grande favorito ao título.

O Fluminense vem de vitória por 3-0 contra o Santos, mas a expectativa é de que poupe seus principais jogadores, já visando a disputa do Mundial de Clubes.

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Vitória do Palmeiras e partida com pelo menos dois gols 1.65 na Betano Jogador para marcar a qualquer momento Endrick 2 20na Betano Resultado (especial) Palmeiras ganhar ambos os tempos 3.05 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Excelente campanha como mandante do Verdão

O Palmeiras realiza uma grande campanha com o apoio de sua torcida. Em 18 partidas em casa, o Verdão somou 41 dos 54 pontos que disputou.

Fazendo um retrato mais recente, os números só melhoram, considerando que o Palmeiras venceu as últimas cinco partidas que disputou em casa, marcando 14 gols e não sofrendo nenhum.

O Fluminense também não se apresenta como um visitante incômodo. A vitória contra o Santos foi apenas a sua terceira em 18 jogos fora de casa no Brasileirão.

Palpite 1 - Palmeiras x Fluminense - Vitória do Palmeiras e partida com pelo menos dois gols: 1.65 na Betano.

Endrick é principal goleador do Verdão

O jovem atacante elevou bastante o seu nível de produção no segundo semestre do ano, e isto se reflete nos seus 10 gols no Brasileirão - melhor marca de um atleta palmeirense.

Nos três últimos jogos do Verdão em casa, Endrick balançou as redes em todos, sendo muito importante nas vitórias contra Athletico-PR, Internacional e América-MG.

São cinco gols nas últimas seis partidas para o camisa 9 Alviverde.

Palpite 2 - Palmeiras x Fluminense - Endrick marcar a qualquer momento: 2.20 na Betano.

Vitórias de expressão para o líder

O Palmeiras não só vem vencendo todas em casa, mas em diversas oportunidades chega a este resultado com atuações dominantes.

Três das últimas cinco vitórias do Verdão como mandante, ocorreram por pelo menos três gols de diferença.

Nestes três jogos, o Palmeiras venceu ambos os tempos, em triunfos diante de São Paulo, Internacional e América-MG.

Palpite 3 - Palmeiras x Fluminense - Palmeiras ganhar ambos os tempos: 3.05 na Betano.