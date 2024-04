Palpite Palmeiras x Liverpool-URU - Copa Libertadores - 11/4/24

Atuando pela rodada dois da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras recebe o Liverpool, do Uruguai.

O confronto acontece no dia 11 de abril (quinta-feira), no Allianz Parque, em São Paulo. Com isso, nossa equipe editorial separou alguns palpites para este duelo do Grupo F. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultados especiais Palmeiras vence ambos os tempos 2.15 na Betano Gols Mais/Menos Liverpool-URU menos de 0,5 2.80 na Betano Escanteios Mais/Menos Palmeiras menos de 7,5 1.82 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona a casa Bwin apostas

Palmeiras invicto em casa

O Palmeiras está empolgado após a conquista do Campeonato Paulista. Sendo assim, certamente vão a campo buscando mais um triunfo.

Em sua estreia na Copa Libertadores, com uma escalação alternativa, o Verdão apenas ficou em um empate por 1 a 1 contra o San Lorenzo, atuando na Argentina.

Agora, buscando se reestabelecer no torneio continental, o Palmeiras busca sua primeira vitória, e se baseia em seus números em casa na atual temporada: em nove jogos foram oito vitórias em um empate.

Palpite 1 - Palmeiras x Liverpool-URU - Palmeiras vence ambos os tempos: 2.15 na Betano.

Verdão forte defensivamente

O Palmeiras fechou o Campeonato Paulista apresentando uma das defesas mais eficientes. Em 16 jogos, foram apenas onze gols sofridos: média abaixo de um por jogo.

O Liverpool do Uruguai, por sua vez, vem de uma sequência de 16 jogos seguidos marcando gols. Contudo, não acreditamos que eles furem o bloqueio alviverde.

Afinal de contas, o Palmeiras joga com o mando de campo e conta com o retorno de Gustavo Gómez, paraguaio que vem trazendo muita consistência na defesa palmeirense.

Palpite 2 - Palmeiras x Liverpool-URU - Liverpool-URU menos de 0,5: 2.80 na Betano.

Palmeiras deve ser mais propositivo

Por empatar seu primeiro jogo, o Palmeiras vai a campo precisando vencer, visto que qualquer resultado diferente disso pode trazer complicações para os brasileiros no Grupo F.

Sendo assim, e por atuar no Allianz Parque, o time comandado por Abel Ferreira pode ter uma abordagem ofensiva mais acentuada que seus adversários, podendo causar alguns tiros de canto.

Em seus últimos cinco jogos como mandante, foram registrados ao todo 23 escanteios, o que lhe estabelece uma média de 4,6 por partida.

Palpite 3 - Palmeiras x Liverpool-URU - Palmeiras menos de 7,5 escanteios: 1.82 na Betano.