Palpite Palmeiras x Inter de Limeira - Campeonato Paulista - 24/1/24

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Inter de Limeira terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 24 de janeiro (quarta-feira), no Allianz Parque, em São Paulo.

A partir da análise de nossos editores, confira a seguir os prognósticos e os palpites para este importante compromisso do Paulistão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.21 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.30 na Betano Gols Mais/Menos Palmeiras mais de 1,5 1.34 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Palmeiras busca sua primeira vitória

Campeão das últimas duas edições do Campeonato Paulista, o Palmeiras não inicou a temporada 2024 com uma vitória.

O primeiro jogo ficou em empate por 1 a 1 com o Novorizontino. Além disso, levou pressão de seus adversários. Afinal, o time oponente finalizou 15 vezes, contra apenas 4 do Palmeiras.

Nesse sentido, visando se ajustar no campeonato, e jogando em casa contra a Inter de Limeira, derrotada em seu primeiro jogo, o Palmeiras surge como grande favorito para o confronto.

Palpite 1 - Palmeiras x Inter de Limeira - Palmeiras vence: 1.21 na Betano.

Ambos buscam a vitória

Como mencionado anteriormente, o Verdão, em seu jogo válido pela primeira rodada, deu espaços para o Novorizontino finalizar em muitas ocasiões, e dessas, três chutes foram no alvo.

Ainda, do outro lado, jogando contra a Portuguesa, a Inter de Limeira finalizou 10 vezes, enquanto a Lusa conseguiu trabalhar as jogadas e tentar o gol em 22 oportunidades.

Outro ponto importante para embasar esse palpite é que no jogo recente de ambos os times as duas equipes marcaram. Palmeiras e Novorizontino ficaram no 1 a 1, enquanto a Portuguesa venceu a Inter de Limeira por 3 a 2.

Palpite 2 - Palmeiras x Inter de Limeira - Sim para ambos marcam: 2.30 na Betano.

Palmeiras tem um ataque poderoso

Para essa partida válida pela segunda rodada, projetamos um jogo bastante aberto, com o Palmeiras tendo toda a iniciativa ofensiva, enquanto a Inter de Limeira tentará aproveitar os contra-ataques.

Esse tipo de combate, no qual o Verdão colocará uma pressão sobre seus adversários, pode se assemelhar ao que foi o confronto entre Portuguesa e Inter de Limeira, que houve muitos gols.

Nesse sentido, considerando que o verdão teve o melhor ataque do Brasileirão de 2024, acreditamos em sua força ofensiva para marcar pelo menos dois tentos neste jogo.

Palpite 3 - Palmeiras x Inter de Limeira - Palmeiras mais de 1,5 gols: 1,34 na Betano.