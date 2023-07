Palpite Palmeiras x Fortaleza – Campeonato Brasileiro – 22/7/2023

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo Palmeiras e Fortaleza, no Brasileirão.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Palmeiras e o Fortaleza, referente à 16ª rodada do Brasileirão Série A, este sábado.

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida que pode trazer mudanças importantes na tabela de classificação do Brasileirão. Confira:

Aposta Palpite Odd Vitória Palmeiras vence 1.72 na bet365 Ambas equipes marcam Sim 1.90 na bet365 Mais/menos gols Mais de 2.5 2.00 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Palmeiras quer voltar às vitórias

O Palmeiras leva cinco jogos sem vencer em todas as competições, com o último jogo sendo um decepcionante empate a 0-0 contra o Internacional.

A temporada de 2023 está a ser muito diferente da de 2022, quando o Verdão foi campeão de forma quase tranquila. Este ano, o time comandado por Abel Ferreira já perdeu pontos em nove das 15 rodadas disputadas na Série A, ficando de momento em sexto lugar com 25 pontos – o pior arranque desde que o treinador chegou a São Paulo.

O time paulista já sofreu quase metade dos gols (13) que sofreu nas 38 rodadas de 2022 (27) e não vence no Brasileirão há cinco rodadas. Assim, é quase obrigatório vencer, mais ainda frente à sua torcida.

Palpite 1 - Palmeiras x Fortaleza – Palmeiras vence: 1,72 na bet365.

Defesa paulista não está bem

Em 2022, o Palmeiras nunca perdeu pontos em dois jogos consecutivos em casa, na série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, metade dos gols (sete) sofridos foram no Allianz Parque, onde não venceu nos últimos dois jogos no campeonato.

O histórico mais recente com o Fortaleza favorece o time da casa. No entanto, o Leão do Pici está fazendo uma boa temporada, com 23 pontos, mais 13 do que tinha nessa mesma rodada em 2022.

O time cearense ainda não perdeu dois jogos consecutivos nas competições nacionais em 2023. Sendo que no último jogo perdeu de 1 a 0 contra o Cuiabá. Juan Pablo Vojvoda vai tentar manter o registro, mas não será fácil.

O Fortaleza tem a terceira melhor defesa da Série A no momento, com 12 gols sofridos. Mas o Allianz Parque não é normalmente favorável ao time. Por isso, esperamos gols para os dois times.

Palpite 2 - Palmeiras x Fortaleza – Ambas as equipes marcam - Sim: 1,90 na bet365.

Gols, mas não tantos assim

Weverton conseguiu manter o seu gol a zeros pela primeira vez em julho no final de semana passado, travando as poucas oportunidades do Internacional. Mas não será fácil repetir isso contra os cearenses.

Acreditamos que Abel Ferreira vai entrar com tudo no jogo para não se distanciar ainda mais do topo da tabela. O Verdão deve ganhar, mas pela margem mínima, com ambas equipes marcando.

Palpite 3 - Palmeiras x Fortaleza – Mais de 2,5 gols: 2,00 na bet365.