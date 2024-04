Palpite Palmeiras x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 21/4/24

Em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Palmeiras recebe o time do Flamengo.

O duelo está marcado para o dia 21 de abril (domingo), no Allianz Parque, em São Paulo. Com isso, nossos editores analisaram os clubes e trouxeram palpites para este duelo. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.30 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 6,5 1.83 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.80 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Dois protagonistas frente a frente

Inegavelmente, Palmeiras e Flamengo são as duas principais potências do futebol brasileiro na atualidade, não à toa venceram cinco dos últimos seis Campeonatos Brasileiros disputados.

Ainda, acreditamos em um empate porque ambos têm trunfos que o respaldam contra a derrota: o Flamengo segue invicto na temporada, mas o Palmeiras terá a força de atuar como mandante.

Nesse sentido, com dois dos melhores elencos do futebol nacional se enfrentando em solo paulista, a igualdade no placar pode ser altamente provável.

Palpite 1 - Palmeiras x Flamengo - Empate: 3.30 na Betano.

Expectativa por um jogo disputado

Nos dois jogos do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro, todas essas partidas tiveram o número de cartões superior a 5,5. Contra o Vitória, na primeira rodada, foram 8 amarelos, e diante do Internacional foram 6.

Do lado rubro-negro, foram quatro cartões amarelos apresentados em seu jogo mais recente, contra o São Paulo, e 10 diante do Atlético-GO na primeira rodada (sendo dois deles cartões vermelhos).

Com esses dados e considerando ainda a rivalidade que foi se criando entre esses dois times ao longo dos anos, é provável que a média de cartões se eleve, e que haja mais do que seis cartões no confronto.

Palpite 2 - Palmeiras x Flamengo - Mais de 6,5 cartões: 1.83 na Betano.

Artilheiros de ambos os lados

A equipe do Palmeiras, detentora do melhor ataque do Brasileirão de 2023 e do Paulistão de 2024, acredita no seu potencial ofensivo para superar o Flamengo.

O Alviverde, além de contar com o talento de Endrick, tem em seu elenco o argentino Flaco López, que foi artilheiro do Campeonato Paulista com dez gols.

Do outro lado, o Flamengo se orgulha de ter um atacante como Pedro Guilherme, que no Campeonato Carioca deste ano foi o jogador com mais gols, tendo anotado 11 tentos.

Palpite 3 - Palmeiras x Flamengo - Sim para ambos marcam: 1.80 na Betano.