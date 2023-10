Palpite Palmeiras x Bahia - Campeonato Brasileiro - 28/10/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Palmeiras x Bahia, no Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 30ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Bahia. O confronto acontece no dia 28 de outubro (sábado), no Allianz Parque, em São Paulo.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Vitória do Palmeiras e partida com pelo menos dois gols 1.85 na Betano Total de gols Bahia para não marcar 1.90 na Betano Resultado do 1º tempo Vitória do Palmeiras 2.07 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Verdão brilhou na última rodada

A equipe de Abel Ferreira, que vinha sendo criticada muito nas últimas rodadas, após uma sequência negativa, entregou uma mensagem de peso com seu desempenho nesta última quarta (25).

Recebendo o São Paulo em dérbi paulista, o Palmeiras massacrou a equipe que o eliminou da Copa do Brasil, vencendo por 5-0, sem tomar conhecimento do Tricolor Paulista no Allianz Parque.

Com esta vitória, o Verdão marcou sete gols e não sofreu nenhum em seus dois últimos jogos, e indica estar de volta nos trilhos, firme nesta briga pelas primeiras posições no Brasileirão.

Palpite 1 - Palmeiras x Bahia - Vitória do Palmeiras e partida com pelo menos dois gols: 1.85 na Betano.

Bahia vem de resultado decepcionante

Após conseguir uma sequência positiva, o Bahia meio que reverteu ao futebol que lhe deixou em uma situação precária neste Brasileirão, na última rodada.

Enfrentando o Cruzeiro em confronto direto nesta luta contra o rebaixamento, a equipe de Rogério Ceni sofreu três gols do que continua sendo o pior ataque da competição, perdendo por 3-0.

Se defensivamente a atuação foi bem abaixo, no ataque a situação não foi muito melhor. O Cuiabá sequer atingiu o alvo cruzeirense nesta partida da 29ª rodada no Mineirão.

Palpite 2 - Palmeiras x Bahia - Bahia para não marcar gol: 1.90 na Betano.

Verdão saiu na frente nos últimos jogos

O início do Verdão contra o São Paulo foi dos melhores, já liderando por 2-0 antes dos 30 minutos do primeiro tempo.

Contra o Coritiba fora de casa, o Palmeiras também já saiu na frente na etapa inicial, cenário que ocorreu em três de suas últimas quatro partidas.

Em 13 jogos como visitante, o Bahia só deixou a primeira etapa sem sofrer pelo menos um gol em três ocasiões. Nosa sugestão de palpite é a vitória do Palmeiras no primeiro tempo.

Palpite 3 - Palmeiras x Bahia - Vitória do Palmeiras no 1º tempo: 2.07 na Betano.