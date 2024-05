Palpite Palmeiras x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 12/5/24

Ambos vindo de goleadas em competições continentais, o Verdão e o Furacão procurarão trazer esse bom momento para o Campeonato Nacional.

O Palmeiras recebe o Athletico-PR no Allianz Parque ainda em busca de seu primeiro triunfo como mandante no Brasileirão neste domingo (12).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.65 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Endrick 2.70 na Betano Jogador distribuir uma assistência a qualquer momento Raphael Veiga 5.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Quatro vitórias em cinco jogos

Enorme benefício de um trabalho a longo prazo, assim como é o caso do Palmeiras com o Abel Ferreira, é o nível de familiaridade do elenco com o técnico e vice-versa.

O Palmeiras enfrentou alguns desafios no início do Brasileirão, mesmo levando em consideração a qualidade de vários dos seus oponentes.

Contudo, o Verdão já parece rumo a sua melhor forma, possuindo três vitórias nos seus três últimos jogos por todas as competições, batendo Botafogo-SP, Cuiabá e Liverpoo-URU.

Mais além dos triunfos, que já vinham em outros períodos, com o Verdão inclusive conquistando o Campeonato Brasileiro, o time de Abel teve atuação convincente, marcando 5 a 0 no Liverpool-URU, que dificultou sua vida em São Paulo, quando obteve triunfo de virada por 3-1.

Palpite 1 - Palmeiras x Athletico-PR - Vitória do Palmeiras: 1.65 na Betano.

Camisa 9 do Verdão tem bons números contra o Furacão

Este será o último jogo de Endrick contra o Athletico-PR nesta passagem pelo Palmeiras, em breve tendo de se apresentar no Real Madrid.

O jovem atacante tem boas lembranças de suas atuações anteriores diante do Furacão, marcando em cada um dos seus três jogos contra o Athletico-PR.

Endrick marcou duas vezes no segundo turno do Brasileirão de 2022 e deixou um em cada turno na temporada passada.

Palpite 2 - Palmeiras x Athletico-PR - Endrick marcar a qualquer momento: 2.70 na Betano.

Raphael Veiga de volta e bem

Veiga foi poupado na última partida do Verdão no Brasileirão, de fora do triunfo por 3-0 contra o Cuiabá na Arena Pantanal.

O camisa 23 do Palmeiras retornou aos gramados nesta quinta-feira (0) e foi crucial no triunfo por 5-0 contra o Liverpool-URU, marcando duas vezes.

No último duelo entre Verdão e Furacão, em novembro de 2023, Veiga foi quem deu a assistência para Endrick na vitória alviverde pelo placar mínimo.

Palpite 3 - Palmeiras x Athletico-PR - Rapahel Veiga distribuir uma assistência a qualquer momento: 5.00 na Betano.