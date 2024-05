Palpite Palestino x Flamengo - Copa Libertadores - 7/5/24

Atuando pela rodada quatro da fase de grupos da Libertadores, o Palestino, do Chile, recebe o Flamengo.

O confronto acontece no dia 7 de maio (terça-feira), no Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo. Com isso, nossa equipe editorial trouxe algumas dicas de apostas para este duelo. Confira!

Aposta Palpite Odds Resultado Flamengo vence 1.52 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.65 na Betano Chutes no gol Mais/Menos Pedro mais de 2,5 2.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo nunca perdeu para o Palestino

O Flamengo ostenta um dado interessante contra o Palestino: a equipe carioca nunca perdeu para este time atuando como visitante. Em dois jogos foram duas vitórias.

Considerando esse retrospecto favorável aos brasileiros e comparando também a qualidade dos elencos, o Rubro-Negro entra para este jogo como amplo favorito.

Sendo assim, é provável que o técnico Tite arme sua equipe ofensivamente, na tentativa de voltar para o Brasil com os três preciosos pontos.

Palpite 1 - Palestino x Flamengo - Flamengo vence: 1.52 na Betano.

Flamengo deve impor seu ritmo ofensivo

A equipe flamenguista tem demonstrado um forte poder ofensivo ao longo da temporada. Em 2024, o Flamengo realizou exatamente 24 jogos oficiais, dos quais marcou 35 gols. Ou seja, mais de um por partida.

Outro ponto importante que respalda esse palpite é o fato de que, nos últimos três jogos enfrentando o Palestino, o Flamengo marcou dois ou mais gols.

Agora, precisando de um novo triunfo, a equipe deve tentar manter esse padrão, até porque, esse jogo é um duelo de 'seis pontos' no Grupo E.

Palpite 2 - Palestino x Flamengo - Flamengo mais de 1,5 gols: 1.65 na Betano.

Pedro pode ser determinante para o triunfo Rubro-Negro

Pedro tem tido números muito empolgantes nesta temporada, em 20 jogos até aqui ele conseguiu anotar ao todo 15 gols, média de 0,78 gols por partida.

O camisa nove do Flamengo, vale mencionar, foi artilheiro do Campeonato Carioca deste ano. O que já demonstra sua prolificidade nesta temporada.

Outro ponto importante, é que nessa edição da Libertadores ele já anotou dois gols, um deles, inclusive, sobre o próprio Palestino, isso em um jogo válido pelo primeiro turno da fase de grupos.

Palpite 3 - Palestino x Flamengo - Pedro mais de 2,5 chutes no gol: 2.75 na Betano.