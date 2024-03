Palpite Nova Iguaçu x Flamengo - Campeonato Carioca - 30/3/24

A decisão do Carioca proporciona um duelo de Davi contra Golias.

O Mengão busca sua primeira conquista com Tite e o Orgulho da Baixada chega a uma final inédita.

Apesar do mando de campo ser do Nova Iguaçu neste primeiro jogo, a partida será disputada no Maracanã. Aqui estão nossos palpites para a final do Campeonato Carioca.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.52 na KTO Total de gols de uma equipe Nova Iguaçu não marcar 1.71 na KTO Total de gols do jogo Dois ou menos 2.08 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Campanha brilhante do Fla até a decisão

O Flamengo avançou nas semifinais ao derrotar o Fluminense por 2-0 no placar agregado, com os dois gols sendo marcados no jogo de ida.

Podendo perder por até dois gols de diferença na volta, o Mengão demonstrou sua solidez defensiva, permitindo apenas um chute no seu alvo e segurando o Flu no empate sem gols.

Com apenas dois jogos restantes para o fim desta competição, o Flamengo possui 10 vitórias em 13 partidas. O time não sofre gols há mais de dois meses.

Em todo o Campeonato Carioca, o Fla não realizou um embate com mais do que quatro gols. Então, achamos que um palpite bacana é a sima do Flamengo marcar primeiro gol e ganhar o primeiro jogo da final do Carioca 2024.

Palpite 1 - Nova Iguaçu x Flamengo - Flamengo marcar primeiro e ganhar: 1.52 na KTO.

Defesa em boa forma sustentou vantagem do Fla

O Rubro-Negro Carioca foi vazado pela última vez no Estadual em empate por 1-1 justamente contra o Nova Iguaç. Aliás, esse foi o único gol que sofreu na competição.

Entretanto, há uma tremenda ressalva em relação àquele embate, considerando que o Fla foi a campo com uma equipe alternativa, enquanto Tite e os principais jogadores realizaram amistosos na Flórida.

Desde então, o Mengão possui uma sequência de 11 jogos sem sofrer um gol, com três empates e oito triunfos neste período. Por isso, um palpite interessante é que essa estatística continue ativa e que o Nova Iguaçu não marque gols.

Palpite 2 - Nova Iguaçu x Flamengo - Nova Iguaçu não marcar gols: 1.71 na KTO.

Semifinais de poucos gols

Flamengo e Nova Iguaçu chegaram a esta decisão sem a necessidade de muitos gols no seu último duelo eliminatório.

Os dois jogos do Nova Iguaçu diante do Vasco da Gama terminaram com no máximo dois gols. Na ida o placar ficou em 1-1 e no segundo jogo o Orgulho da Baixada venceu por 1-0.

O Rubro-Negro Carioca derrotou o Fluminense no primeiro jogo por 2-0 e as equipes não saíram do zero na volta. Por isso, um bom palpite para Nova Iguaçu e Flamengo é ter dois gols ou menos neste primeiro jogo.

Palpite 3 - Nova Iguaçu x Flamengo - Dois gols ou menos: 2.08 na KTO.