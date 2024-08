Palpite Nacional-URU x São Paulo - Copa Libertadores - 15/8/24

Já pelas oitavas de final da Copa Libertadores, um embate de dois tricampeões: o Nacional do Uruguai encara o São Paulo.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (15), às 19h, no Gran Parque Central, localizado em Montevidéu. Confira a seguir as dicas e análises de nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla São Paulo ou empate 1.36 na bet365 Escanteios Mais/Menos Mais de 9 2.20 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Sim 2.10 na bet365

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

São Paulo é um bom visitante

Ao olhar para o Campeonato Brasileiro desta temporada, podemos observar que o São Paulo de Luis Zubeldía é um visitante indigesto e difícil de ser batido.

Em dez partidas fora de casa, foram quatro derrotas, três empates e três vitórias, ou seja: em 60% das partidas a equipe não foi derrotada.

Ainda que o Nacional venha embalado por sete vitórias seguidas e que jogue em casa, acreditamos que a força do elenco são-paulino é superior e deve prevalecer.

Palpite 1 - Nacional-URU x São Paulo - São Paulo ou empate: 1.36 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o São Paulo deve sair com a vitória ou com o empate em confronto com o Nacional-URU pela Copa Libertadores 2024 nesta quinta-feira (15). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Deve ser um jogo com muito dinamismo

Por mais que esse seja apenas o primeiro de dois jogos decisivos, acreditamos que esta pode ser uma partida de muita movimentação ofensiva.

Dessa forma, visando que ambos pretendem realizar um resultado consistente na primeira partida, o número de escanteios pode se elevar.

Em seis jogos pelo torneio continental, o Tricolor teve 30 escanteios (média de exatamente 5). Do outro lado, o Nacional obteve 54 em dez partidas (média de 5.40). Ou seja, somando as duas médias, a linha fica acima de nove.

Palpite 2 - Nacional-URU x São Paulo - Mais de 9 escanteios: 2.20 na bet365.

Ambos vêm apresentando atuações ofensivas

O time uruguaio vem de uma sequência de sete jogos marcando gols. Nesse intervalo foram 19 tentos, uma média de 2,71 por partida.

O São Paulo, por sua vez, vem sendo mais modesto, tendo marcado em cinco oportunidades nos seus últimos seis jogos realizados. Mas, ainda assim, apresenta média superior a 1 gol por jogo.

Dessa forma, com duas equipes que jogam visando o gol adversário, acreditamos na possibilidade de que ambos podem alterar o marcador.

Palpite 3 - Nacional-URU x São Paulo - Sim para ambos marcam: 2.10 na bet365.