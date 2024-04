Palpite Millonarios x Flamengo - Copa Libertadores - 2/4/24

Pela primeira partida da fase de grupos da Libertadores, o Millonarios recebe o Flamengo.

O confronto acontece no dia 2 de abril (terça-feira), no Estádio El Campín, em Bogotá. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este duelo do Grupo E.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.83 na Betano Gols Mais/Menos Millonarios menos 0,5 2.20 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 2.40 na Betano

Flamengo ainda invicto na temporada

O Flamengo segue como um dos únicos times invictos na temporada de 2024, em 14 jogos oficiais a equipe soma dez vitórias e quatro empates.

Em seu jogo mais recente, pela final do Campeonato Carioca, o Rubro-negro venceu o Nova iguaçu por 3 a 0 e está muito perto do título.

Esse resultado alcançado traz muita confiança para que a equipe carioca possa conseguir uma vitória diante dos colombianos nesta primeira rodada.

Palpite 1 - Millonarios x Flamengo - Flamengo vence: 1.83 na Betano.

Flamengo com uma defesa invejável

Dentre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, o time do Flamengo é a equipe que detém a defesa mais sólida.

Ao todo, entre amistosos e jogos oficiais, a equipe participou de 16 jogos. Desses, a equipe foi vazada apenas uma vez (0,06 por jogo).

Embora jogue nesta primeira rodada fora de casa e enfrente a altitude de Bogotá, ainda assim parece pouco provável que os mandantes furem o bloqueio do Flamengo.

Palpite 2 - Millonarios x Flamengo - Millonarios menos de 0,5: 2.20 na Betano.

Pedro em mais uma temporada goleadora

Pedro tem simplesmente 11 gols em exatamente 11 jogos oficiais pelo Flamengo na temporada de 2024: um tento por jogo.

Em seu jogo mais recente, diante do Nova Iguaçu, o atacante do Mengão deixou o dele duas vezes. Com esses tentos, Pedro é o artilheiro do campeonato estadual com 11 gols marcados.

Outro ponto importante para acreditar que Pedro possa marcar a qualquer momento, pode ser dado ao fato de que, na temporada atual, o jogador tem sido o cobrador oficial de pênaltis da equipe.

Palpite 3 - Millonarios x Flamengo - Pedro marca a qualquer momento: 2.40 na Betano.