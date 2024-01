Palpite Milan x Roma

Confira os melhores palpites selecionados por experts em apostas para Milan x Roma, na Séria A (Campeonato Italiano).

Recém eliminados na Copa Itália, Roma e Milan se enfrentam em confronto que marca para ambos o início do segundo turno da Serie A.

Enquanto o Milan não quer que sua distância para os líderes suba aos dígitos duplos, a Roma segue em luta ferrenha por competições europeias.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Milan 2.20 na KTO Total de gols de uma equipe no 1º tempo Roma para não marcar na etapa inicial 1.45 na KTO Jogador receber um cartão a qualquer momento Leandro Paredes 2.50 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Saiba qual o código Stake para abrir sua conta

Roma de duas faces

A diferença entre o que a equipe de José Mourinho produz em sua casa e longe dela é gigantesca.

Em nove jogos como visitante, a Roma só venceu dois jogos na Serie A. No total, o time soma apenas oito pontos fora de casa. Enquanto isso, o clube acumulou 21 pontos como visitante.

Analisando o histórico desse jogo, a Roma não vence o Milan no San Siro desde 2017. No total, foram três derrotas e dois empates desde então.

Palpite 1 - Milan x Roma - Vitória do Milan: 2.20 na KTO.

Defesa Rossonera inicia jogos em alto nível

Nos seus domínios, poucos times apresentam tamanha solidez defensiva quanto o Milan.

A equipe de Stefano Pioli sofreu apenas quatro gols atuando como mandante no primeiro turno da Serie A.

Em oito dos nove jogos que realizou em casa, o Milan foi para o intervalo sem ser vazado.

A derrota por 2-1 para a Atalanta pela Copa Itália neste meio de semana aparece mais como a exceção do que a regra, se tratando do desempenho Rossonero em casa.

Palpite 2 - Milan x Roma - Roma para não marcar na etapa inicial: 1.45 na KTO.

Meia da Roma acumula mais cartões amarelos na Serie A

Após metade das 38 rodadas de disputa, nenhum atleta recebeu mais cartões amarelos no Campeonato Italiano do que Leandro Paredes.

O atleta argentino já levou nove cartões amarelos, recebendo um a cada 147 minutos em campo.

Apenas outro jogador recebeu tantos cartões como ele, o zagueiro Norbert Gyomber da Salernitana.

Palpite 3 - Milan x Roma - Leandro Paredes receber um cartão a qualquer momento: 2.50 na KTO.